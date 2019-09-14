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Dünya Güreş Şampiyonası

1 saat önce

NUR Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda ilk gün sabah seansı müsabakaları tamamlandı.

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NUR Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda ilk gün sabah seansı müsabakaları tamamlandı.

Barys Arena'da gerçekleştirilen şampiyonanın ilk gün sabah seansında, grekoromen stilde olimpik olmayan 55, 63, 72 ve 82 kiloda eleme ve çeyrek final karşılaşmaları yapıldı.

55 kiloda Şerif Kılıç, İranlı Pouya Mohammad Naserpour'a, 72 kiloda Cengiz Arslan, Polonyalı Mateusz Lucjan Bernatek'e, 82 kiloda Emrah Kuş, Çinli Haitao Qian'a mağlup oldu.

İlk maçlarını kaybeden milli güreşçiler Şerif Kılıç, Cengiz Arslan ve Emrah Kuş, şampiyonaya veda etti.

Türkiye'yi 63 kiloda temsil eden Rahman Bilici ise ilk maçında ABD'li Ryan Robert Mango'yu 7-4 yenerek çeyrek finale yükseldi. Milli güreşçi, çeyrek finalde Kazak Almat Kebispayev engelini geçemedi.

Kazak güreşçi Kebispayev'in finale yükselmesi durumunda Rahman, repesaj maçına çıkacak.

Dünya Güreş Şampiyonası, 22 Eylül Pazar günü sona erecek.

Cengiz Arslan, Kazakistan, Sabah, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 11:50 Kaynak: AA
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