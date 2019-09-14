Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçilerin yarın karşılaşacağı rakipler belli oldu.

Barys Arena'da gerçekleştirilen şampiyonanın ikinci gününde yarın grekoromen stil 67, 87 ve 97 kiloda milli güreşçiler mindere çıkacak.

Yapılan kura çekimi sonucunda 67 kiloda Atakan Yüksel, Estonya'dan Denis Bolunov ile karşılaşacak. 87 kiloda Metehan Başar ise Alvis Albino Almendra Jimenez (Panama)-Rustam Assakalov (Özbekistan) maçının galibiyle mücadele edecek. 97 kiloda Cenk İldem, Kırgızistan'da Uzur Dzhuzupbekov'la mindere çıkacak.

Öte yandan 63 kiloda çeyrek final maçını kaybeden Rahman Bilici, rakibinin finale çıkamamasıyla elendi.