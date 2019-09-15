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Dünya Güreş Şampiyonası

37 dakika önce

Kazakistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası devam ediyor.

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Kazakistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası devam ediyor.

Başkent Nur Sultan'da gerçekleştirilen organizasyonun ikinci gün sabah seansında olimpik sıkletler 67, 87 ve 97 kiloda mücadele eden milli güreşçiler mindere çıktı.

Türkiye'yi 67 kiloda temsil eden Atakan Yüksel, ilk müsabakasında Estonya'dan Denis Bolunov'u 5-0 yendi.

İkinci maçında Moldovalı Donior Islamov ile karşılaşan son Avrupa şampiyonu milli güreşçi, 3-0 geriye düşmesine rağmen mücadeleyi 3-3'e getirdi ve adını bir üst tura yazdırdı.

Üçüncü turda Güney Koreli Hansu Ryu ile eşleşen Atakan, rakibine yenilerek elendi.

Metehan ve Cenk'in repesaj şansı sürüyor

87 kiloda ilk turu maç yapmadan geçen son iki yılın dünya şampiyonu Metehan Başar, ikinci turda Özbek Rustam Assakalov'a mağlup oldu.

97 kiloda mücadele eden olimpiyat üçüncüsü Cenk İldem, ilk turda Kırgız Uzur Dzhuzupbekov'u 2-1 mağlup ederken, ikinci maçında Ermeni Artur Aleksanyan'a yenildi.

Metehan ve Cenk, rakipleri finale yükselmesi durumunda repesaj maçına çıkma hakkı elde edecek.

Kazakistan, Estonya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 12:40 Kaynak: AA
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