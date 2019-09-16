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Dünya Güreş Şampiyonası

1 saat önce

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 97 kiloda bronz madalya maçına çıkma hakkı elde eden Cenk İldem, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na vize aldı.

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Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 97 kiloda bronz madalya maçına çıkma hakkı elde eden Cenk İldem, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na vize aldı.

Türkiye'yi şampiyonada grekoromen stil 97 kiloda temsil eden Cenk, ilk repesaj müsabakasında Finlandiyalı Matti Elias Kuosmanen'i 3-2 yendi.

İkinci repesaj maçında İranlı Mohammadhadi Abdollah Saravi ile karşılaşan olimpiyat üçüncüsü milli güreşçi, minderden 7-5 galip ayrıldı.

Bronz madalya müsabakasına çıkacak Cenk, aynı zamanda 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmaya hak kazandı.

Cenk İldem, üçüncülük karşılaşmasında bugün Gürcü Giorgi Melia ile karşılaşacak.

Cenk İldem, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 12:12 Kaynak: AA
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