Kazakistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda yarı finale yükselen Rıza Kayaalp, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı elde etti.

Başkent Nur Sultan'da gerçekleştirilen organizasyonda grekoromen stil 130 kiloda Türkiye'yi temsil eden Rıza, ilk maçında Küba asıllı Şilili dünya üçüncüsü Yasmani Acosta Fernandez, bir üst turda da Çinli Lingzhe Meng'i 4-0 yenerek çeyrek finale çıktı.

Çeyrek finalde Iakobi Kajaia ile karşılaşan milli sporcu, Gürcü güreşçiyi 5-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmaya hak kazanan Rıza, yarı finalde Alman Eduard Popp ile karşı karşıya gelecek.

Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in kariyerinde 3 dünya, 9 Avrupa şampiyonluğu, birer olimpiyat ikinciliği ve üçüncülüğü bulunuyor.

77 kiloda mindere çıkan Fatih Cengiz ise ilk karşılaşmasında Hırvat Bozo Starcevic'i 3-1'le geçti. İkinci turda Belaruslu Pavel Liakh ile eşleşen Fatih, ilk devreyi 1-0 önde tamamlamasına rağmen rakibine teknik üstünlükle yenildi.

Gençler dünya şampiyonu Kerem Kamal, 60 kilo elemelerinde Kırgız Kanybek Zholchubekov'a mağlup olarak organizasyona veda etti.