Son Dakika Haberleri: Dünya Güreş Şampiyonası
Son Dakika Spor Haber

Dünya Güreş Şampiyonası

21 dakika önce

Kazakistan'da devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 55 kiloda mücadele eden milli sporcu Bediha Gün, yarı finale yükseldi.

Dünya Güreş Şampiyonası, System.String[]

Kazakistan'da devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 55 kiloda mücadele eden milli sporcu Bediha Gün, yarı finale yükseldi.

Başkent Nur Sultan'da düzenlenen organizasyonun dördüncü gün sabah seansında kadınlar 50, 53, 55 ve 72 kilolarda eleme ve çeyrek final müsabakaları yapıldı.

Türkiye'yi 55 kiloda temsil eden ve ilk turu maç yapmadan geçen Bediha Gün, ikinci turda Alman Annika Wendle'yi 11-0, çeyrek finalde de Ukraynalı Iryna Husyak'ı 14-4 sayı tuşuyla yenerek adını yarı finale yazdırdı.

Avrupa üçüncüsü milli sporcu, yarı finalde ABD'li Jacarra Gwenisha Winchester ile karşılaşacak.

50 kiloda mücadele eden Evin Demirhan, çeyrek finalde Kazak Valentina Ivanovna Islamova Brik'a mağlup oldu.

72 kiloda mindere çıkan Beste Altuğ da çeyrek final maçında bir başka Kazak sporcu Zhamila Bakbergenova'ya yenildi.

Milli güreşçiler Evin ve Beste, yenildikleri rakiplerinin finale yükselmesi durumunda repesaj hakkı elde edecek.

53 kiloda güreşen Zeynep Yetgil ise ikinci maçında Kübalı Lianna de la Caridad Montero Herrera'ya mağlup olarak organizasyona veda etti.

Kazakistan, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 12:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Rıza Kayaalp, Dünya Güreş Şampiyonası'nda finale yükseldi
Sümeyye Boyacı: Cumhurbaşkanına madalya sözü verdim Faruk Süren'den Emlak Konut itirafı: Beceremedik Ersun Yanal, Fenerbahçe'de 3 ismin biletini kesti!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 12:23:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dünya Güreş Şampiyonası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]