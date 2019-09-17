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Dünya Güreş Şampiyonası

35 dakika önce

Kazakistan'da devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 55 kiloda mücadele eden milli sporcu Bediha Gün, yarı final maçını kaybetti.

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Kazakistan'da devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 55 kiloda mücadele eden milli sporcu Bediha Gün, yarı final maçını kaybetti.

Başkent Nur Sultan'da düzenlenen organizasyonda Bediha Gün, kadınlar 55 kilo yarı finalinde ABD'li Jacarra Gwenisha Winchester ile karşılaştı.

Milli güreşçi, ABD'li rakibine 6-4 mağlup oldu. Bediha, yarın Madina Nadirova (Kırgızistan)-Bolortuya Bat Ochir (Moğolistan) eşleşmesinin galibiyle bronz madalya maçına çıkacak.

Avrupa üçüncüsü milli sporcu, Alman Annika Wendle'yi 11-0, Ukraynalı Iryna Husyak'ı 14-4 sayı tuşuyla yenerek yarı finale yükselmişti.

Öte yandan Evin Demirhan (50 kilo) ve Beste Altuğ (72 kilo), yenildikleri rakiplerinin finale çıkamamasıyla elendi.

Amerika Birleşik Devletleri, Kazakistan, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 02:52 Kaynak: AA
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