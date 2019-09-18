Dünya Güreş Şampiyonası
2 saat önce
Kazakistan'da devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kiloda mücadele eden milli sporcu Yasemin Adar, ilk maçında Çinli Qian Zhou'ya yenildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:10 Kaynak: AA
Kazakistan'da devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kiloda mücadele eden milli sporcu Yasemin Adar, ilk maçında Çinli Qian Zhou'ya yenildi.
Kadınlarda dünya şampiyonluğu yaşayan tek milli sporcu olan Yasemin Adar, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'ndaki ilk maçında Çinli Qian Zhou ile karşılaştı.
Milli sporcu, karşılaşmayı son anda rakibinin kazandığı puanla 4-3 kaybetti.
Rıza Kayaalp'in 4. Dünya Şampiyonluğu ailesini sevince boğdu Rıza Kayaalp'in başarısının sırrı! 140 kiloluk Mijain Lopez Nunez Rıza Kayaalp: Olimpiyat şampiyonu olursam güreşi bırakma ihtimalim yüksek Fenerbahçe, Alanyaspor maçı için TFF'ye itirazını yaptı