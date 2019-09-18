Kazakistan'da devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kiloda mücadele eden milli sporcu Yasemin Adar, ilk maçında Çinli Qian Zhou'ya yenildi.

Kadınlarda dünya şampiyonluğu yaşayan tek milli sporcu olan Yasemin Adar, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'ndaki ilk maçında Çinli Qian Zhou ile karşılaştı.

Milli sporcu, karşılaşmayı son anda rakibinin kazandığı puanla 4-3 kaybetti.