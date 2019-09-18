Dünya Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcular Yasemin Adar, Elif Jale Yeşilırmak ve Elif Yanık, organizasyona veda etti.

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen şampiyonanın 5. gün sabah seansında kadınlar 57, 59, 65 ve 76 kilolarda eleme ve çeyrek final müsabakaları yapıldı.

Dünya şampiyonu tek Türk kadın güreşçi olan ve 76 kiloda mücadele eden Yasemin Adar, ilk maçında Çinli Qian Zhou'ya son saniyelerde verdiği puanlarla 4-3 yenildi.

2017'de dünya şampiyonu, geçen yıl dünya ikincisi olan Yasemin, Çinli güreşçinin çeyrek finalde yenilmesiyle elendi.

Dünya üçüncüsü Elif Jale Yeşilırmak da şampiyonaya erken veda etti. 57 kiloda mindere çıkan Elif Jale, ilk turda Belarus Iryna Kurachkina karşısında müsabakayı uzun süre önde götürmesine rağmen son saniyelerde verdiği puanlarla minderden 6-3 mağlup ayıldı. Avrupa şampiyonu milli güreşçi, rakibinin bir üst turda yenilmesiyle şampiyona dışında kaldı.

59 kiloda Türkiye'yi temsil eden Elif Yanık da ilk maçında Alman Sandra Paruszewski'ye 6-3 yenilerek elendi.

65 kiloda mücadele eden ve ilk maçında Gineli Fatoumata Yarie Camara'yı yenen Kadriye Aksoy, çeyrek finalde Azerbaycanlı Elis Manolova'ya mağlup oldu. Yarı finale yükselen Manolova'nın finale çıkması halinde milli güreşçi repesaj hakkı elde edecek.