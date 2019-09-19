Son Dakika Haberleri: Dünya Güreş Şampiyonası
Son Dakika Spor Haber

Dünya Güreş Şampiyonası

36 dakika önce

Kazakistan'da süren Dünya Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 57 kiloda Süleyman Atlı yarı finale yükselirken, olimpiyat kotasını almayı başardı.

Dünya Güreş Şampiyonası, System.String[]

Kazakistan'da süren Dünya Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 57 kiloda Süleyman Atlı yarı finale yükselirken, olimpiyat kotasını almayı başardı.

Başkent Nur Sultan'da düzenlenen şampiyonada sabah seansında serbest stilde 57-65, kadınlarda 62-68 kilolarda eleme ve çeyrek final karşılaşmaları yapıldı.

Serbest stilde mindere çıkan Süleyman Atlı ilk maçında Çinli Shaofeng Liang'ı 12-2 sayı tuşu ile yenerek bir üst tura yükseldi.

Milli güreşçi ikinci maçında İtalyan Givi Davidovi karşısında minderden 10-0 sayı tuşuyla galip ayrılarak çeyrek finalist oldu.

Süleyman ATLI çeyrek finalde Sırp Stevan Andria Micic'i 5-4 yenerek yarı finale ismini yazdırdı. Milli sporcu bu sonuçla 2020 Tokyo Olimpiyatları vizesini de almış oldu.

Süleyman Atlı yarı finalde Kazak Nurislam Sanayev ile karşılaşacak.

Bugün mindere çıkan diğer Türk sporcu erkekler 65 kiloda Selahattin Kılıçsallayan ilk maçında Romanya'dan Ivan Guidea'yı 5-1 yenerek bir üst tura yükseldi.

İkinci maçında Kanadalı Dillon Emmanuel Williams'ı 11-1 sayı tuşuyla mağlup eden milli güreşçi adını çeyrek finale yazdırdı.

Selahattin çeyrek finalde Macar Iszmail Muszukajev yenildi. Macar güreşçinin finale çıkması durumunda milli sporcu bronz madalya için repesaj maçına çıkacak.

Kadınlar

Kadınlar 68 kiloda Buse Tosun ilk mücadelesinde İsveç'ten Anna Jenny Eva Maria Fransson'a yenildi. İsveçli güreşçi finale yükselirse Buse bronz madalya için repesaj maçı yapma hakkını elde edecek.

Kadınlar 62 kiloda mindere çıkan genç güreşçi Cansu Aksoy ilk maçında Güney Koreli Jiae Choi'ye 10-6 mağlup oldu. Güney Koreli sporcu bir sonraki turda yenildiği için Cansu şampiyonaya veda etti.

Süleyman Atlı, Kazakistan, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 02:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Şanlıurfa'da 2 bin yıllık zeytin ağacı her yıl zeytin vermeye devam ediyor
İstanbul'da vahşet: cezaevinden izinli çıktı, eski eşini yağ ile yaktı Dünya Güreş Şampiyonası'nda 57 kiloda Süleyman Atlı finale yükseldi Türkiye 36. sıraya yükseldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 14:50:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dünya Güreş Şampiyonası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]