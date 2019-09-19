Kazakistan'da süren Dünya Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 57 kiloda Süleyman Atlı yarı finale yükselirken, olimpiyat kotasını almayı başardı.

Başkent Nur Sultan'da düzenlenen şampiyonada sabah seansında serbest stilde 57-65, kadınlarda 62-68 kilolarda eleme ve çeyrek final karşılaşmaları yapıldı.

Serbest stilde mindere çıkan Süleyman Atlı ilk maçında Çinli Shaofeng Liang'ı 12-2 sayı tuşu ile yenerek bir üst tura yükseldi.

Milli güreşçi ikinci maçında İtalyan Givi Davidovi karşısında minderden 10-0 sayı tuşuyla galip ayrılarak çeyrek finalist oldu.

Süleyman ATLI çeyrek finalde Sırp Stevan Andria Micic'i 5-4 yenerek yarı finale ismini yazdırdı. Milli sporcu bu sonuçla 2020 Tokyo Olimpiyatları vizesini de almış oldu.

Süleyman Atlı yarı finalde Kazak Nurislam Sanayev ile karşılaşacak.

Bugün mindere çıkan diğer Türk sporcu erkekler 65 kiloda Selahattin Kılıçsallayan ilk maçında Romanya'dan Ivan Guidea'yı 5-1 yenerek bir üst tura yükseldi.

İkinci maçında Kanadalı Dillon Emmanuel Williams'ı 11-1 sayı tuşuyla mağlup eden milli güreşçi adını çeyrek finale yazdırdı.

Selahattin çeyrek finalde Macar Iszmail Muszukajev yenildi. Macar güreşçinin finale çıkması durumunda milli sporcu bronz madalya için repesaj maçına çıkacak.

Kadınlar

Kadınlar 68 kiloda Buse Tosun ilk mücadelesinde İsveç'ten Anna Jenny Eva Maria Fransson'a yenildi. İsveçli güreşçi finale yükselirse Buse bronz madalya için repesaj maçı yapma hakkını elde edecek.

Kadınlar 62 kiloda mindere çıkan genç güreşçi Cansu Aksoy ilk maçında Güney Koreli Jiae Choi'ye 10-6 mağlup oldu. Güney Koreli sporcu bir sonraki turda yenildiği için Cansu şampiyonaya veda etti.