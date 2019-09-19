Kazakistan'da süren Dünya Güreş Şampiyonası'nda, kadınlar 68 kiloda Buse Tosun, repesaj maçları oynamaya hak kazandı.

İsveç'ten Anna Jenny Eva Maria Fransson'a yenilen Türk güreşçi, rakibinin finale çıkması nedeniyle repesaj maçları yapma hakkını elde etti.

Buse Tosun, ilk repesaj maçında Fransız Koumba Selene Fanta Larroque ile yapacak. Milli sporcu bu mücadeleyi kazanması durumunda ikinci repesaj maçında da Moğol Battsetseg Soronzonbold'un karşısına çıkacak.

Buse Tosun iki maçını da kazanması durumunda olimpiyat vizesi alacak. Milli güreşçi bronz madalya için Ukraynalı Alla Cherkasova ile mücadele edecek.

Taha Akgül yarın minderde olacak

Dünya Güreş Şampiyonası'nda yarın serbest stil 70, 74, 92 ve 125 kilolarda eleme, çeyrek ve yarı final maçları yapılacak.

Şampiyonada ayrıca yarın bugün yapılan karşılaşmaların finalleri de oynanacak.

Çekilen kuralar sonrasında yarın mindere çıkacak Türk sporcuların rakipleri ise şöyle:

70 kilo: Haydar Yavuz-Aghahuseyn Mustafayev (Azerbaycan)

74 kilo: Soner Demirtaş- Maxim Vasilioglo (Romanya )

92 kilo: Süleyman Karadeniz-Shamil Zubairov (Azerbaycan)

125 kilo: Taha Akgül/ Nobuyoshi Arakida (Japonya)-Alexandr Romanov (Moldova) maçının galibiyle

Karşılaşmalar TSİ 08.00'de başlayacak.