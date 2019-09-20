Kazakistan'da devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stilde mücadele eden milli sporculardan Süleyman Karadeniz'in repesaj umudu sürerken Soner Demirtaş, Haydar Yavuz ve Buse Tosun organizasyona veda etti.

Başkent Nur Sultan'da düzenlenen şampiyonada 92 kiloda mücadele eden Süleyman Karadeniz ilk maçında Azerbaycan'dan Shamil Zubairov'u son saniyelerde aldığı puanlarla 7-6 yenerek çeyrek finalist oldu. Çeyrek finalde Rus, Alikhan Zhabrailov'a 4-3 yenilen Süleyman, Rus sporcunun finale yükselmesi durumunda bronz madalya için repesaj maçı yapma hakkını elde edecek.

Şampiyonada 74 kiloda mücadele eden Soner Demirtaş eleme müsabakasında Rumen Maxim Vasilioglo'yu 13-1 sayı tuşu ile yenerek bir üst tura çıktı. Soner, ikinci maçında Azerbaycan'dan Khadzhimurad Gadzhiyev karşısında minderden 5-2 yenik ayrıldı. Gadzhiyev'in çeyrek finalde yenildiği için Soner şampiyonadan elenmiş oldu.

70 kiloda mindere çıkan Haydar Yavuz ilk maçında Azerbaycan'dan Aghahuseyn Mustafayev'e 10-6 mağlup oldu. Mustafayev, bir üst turda mağlup olunca Haydar'ın repesaj umudu sona erdi.

Buse Tosun repesajı geçemedi

Milli güreşçi Buse Tosun, repesaj maçında mağlup olarak şampiyonaya veda etti.

Kadınlar 68 kiloda mindere çıkan Buse, dün eleme mücadelesinde İsveç'ten Anna Jenny Eva Maria Fransson'a yenilmişti. İsveçli güreşçi finale yükselince Buse Tosun bronz madalya için repesaj maçları yapma hakkını elde etmişti.

Buse, ilk repesajda Fransız Koumba Selene Fanta Larroque'ye 2-1 öndeyken son 3 saniyede verdiği ihtar puanıyla mağlup olarak şampiyonadan elendi.