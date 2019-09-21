Son Dakika Haberleri: Dünya Güreş Şampiyonası
Son Dakika Spor Haber

Dünya Güreş Şampiyonası

1 saat önce

Dünya Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 61 kiloda mücadele eden Recep Topal, organizasyona veda etti.

Dünya Güreş Şampiyonası, System.String[]

Dünya Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 61 kiloda mücadele eden Recep Topal, organizasyona veda etti.

Türkiye'yi serbest stil 61 kiloda temsil eden Recep Topal, ilk maçında İranlı Behnam Eshagh Ehsanpoor'a 6-3 yenildi.

İranlı güreşçi, yarı final müsabakasında Rus Magomedrasul Drisov'a mağlup olarak finale kalamadı. Recep Topal böylece repesaj hakkı elde edemeyerek elendi.

Şampiyonada mücadele eden Türk sporcu sadece Taha Akgül kaldı. Taha, serbest stil 125 kilo finalinde bugün akşam seansında Gürcü Geno Petriashvili ile karşılaşacak.

Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 02:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Gurbetçilerin emeklilik şartları değişti!
Kavanoz kapağı yok satıyor! 1 kamyon mal yarım saat içerisinde tükeniyor İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla yurt genelinde dev operasyon: 2 bin 806 kişi yakalandı Solo Türk'ün TEKNOFEST'te yaptığı gösteri uçuşu, izleyenlerin nefesini kesti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.9.2019 15:43:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dünya Güreş Şampiyonası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]