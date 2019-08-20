Son Dakika Haberleri: Dünya Güreş Şampiyonası'na doğru
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Dünya Güreş Şampiyonası'na doğru

2 saat önce

Grekoromen güreşçiler, Dünya Şampiyonası öncesi son hazırlık kampını Bolu'da yapacak.

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Grekoromen güreşçiler, Dünya Şampiyonası öncesi son hazırlık kampını Bolu'da yapacak.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Grekoromen Milli Takımı, son etap kamp çalışmalarını 25 Ağustos-12 Eylül tarihlerinde Aladağ Kamp Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirecek.
Teknik direktörlüğünü Salih Bora'nın yaptığı milli takımın kamp kadrosunda 39 sporcu yer alıyor.

Dünya Güreş Şampiyonası, 14-22 Eylül tarihlerinde Kazakistan'da düzenlenecek.
Dünya Şampiyonası, Bolu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 03:14 Kaynak: AA
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