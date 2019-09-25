Son Dakika Haberleri: Dünya güreş şampiyonası'nda 108 güreşçi olimpiyat kotası aldı
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Dünya güreş şampiyonası'nda 108 güreşçi olimpiyat kotası aldı

1 saat önce

Dünya Güreş Şampiyonası geride kalırken serbest, grekoromen ve kadınlarda 36'şar olmak üzere toplam 108 güreşçi, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkını elde etti.

Dünya güreş şampiyonası'nda 108 güreşçi olimpiyat kotası aldı, System.String[]

Dünya Güreş Şampiyonası geride kalırken serbest, grekoromen ve kadınlarda 36'şar olmak üzere toplam 108 güreşçi, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkını elde etti.

Büyük sürprizlerin yaşandığı Dünya Şampiyonası'nda serbest stilde Rusya 5, Kazakistan 4; kadınlarda Japonya 5, Çin 4; grekoromende Rusya, İran ve Almanya 3'er kota ile dikkat çeken ülkeler oldu.

KOTA ALAMAYANLARIN ŞANSI SÜRÜYOR

Kota alamayan ülkeler için ise her şey bitmiş değil. Kota alamayan güreşçiler 2 önemli turnuvada finale yükselip vize almak için mücadele edecek.

2020 yılında ilk olarak 19-22 Mart tarihlerinde 4 kıtada kalifikasyon turnuvaları yapılacak. Budapeşte'deki Avrupa Kıta Elemeleri'nde ilk 2 sırayı alanlar yani finale yükselenler Tokyo Olimpiyatları kotalarını alacak. İkinci ve son kota müsabakaları 30 Nisan - 3 Mayıs tarihlerinde Sofya'da yapılacak.

Tüm dünya ülkelerinin katılacağı mini dünya şampiyonası niteliğindeki kalifikasyon turnuvasında da yine ilk 2'de yer alıp finale yükselenler Tokyo Olimpiyatları'na katılacak. Böylece her sıklette 16 güreşçi olimpiyatlarda mücadele edecek.

KAZAKİSTAN'DA SÜRPRİZ SONUÇLAR ALINDI

Kazakistan'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda kota almasına kesin gözüyle bakılan birçok olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu elleri boş döndü.

Grekoromende olimpiyat ve dünya şampiyonu 77 kg'de Rus Roman Vlasov, Rıza Kayaalp'in rakiplerinden dünya şampiyonu Rus Semenov, 87 kg'de dünya şampiyonu Metehan Başar, Azerbaycanlı İslam Abbasov, Rus Aleksandr Komarov; kadınlarda 76 kg'de olimpiyat şampiyonu Kanadalı Erica Wiebe, dünya şampiyonu Yasemin Adar, Belaruslu Marzaliuk, Rus Bukina, 53 kg'de dünya şampiyonu Belaruslu Kaladniskaya, 68 kg'de Belaruslu Mamashuk, Letonyalı Anastasia Gregorgiyeva; serbest stilde 57 kg'de Azerbaycanlı Mahir Amiraslanov, 65 kg'de olimpiyat şampiyonu Gürcü Vladimir Kinchashvili, 3 kez dünya şampiyonu olan Azerbaycanlı Hacı Aliyev, 74 kg'de 3 kez Avrupa şampiyonu Soner Demirtaş, Gürcü Kentchadze, 86 kg'de dünya şampiyonu ABD'li Taylor, 125 kg'de Rus Alan Kghuaev gibi önemli isimler olimpiyat kotası alamadı. Diğer yandan, 125 kg'de Suriyeli Khtaba kota alarak Taha Akgül'e Tokyo'da rakip olurken 86 kg'de Fatih Eedin'in şanssız bir şekilde kota alamadığı sıklette İsviçreli, Kolombiyalı ve San Marino'lu güreşçilerin kota alması sürpriz olarak değerlendirildi.

HANGİ ÜLKELER KAÇ KOTA ALDI?

Dünya Şampiyonası sonrasında 2020 Tokyo Olimpiyatları için en çok kotayı 9 kota ile Rusya aldı. Ev sahibi ülke olan Kazakistan'ın 8 kota alması ise otoriteler tarafından bu şampiyonanın en büyük sürprizi olarak değerlendirildi. Olimpiyat kotası alan ülkeler ve aldıkları kota sayıları şöyle:

Rusya 9, Japonya 8, Kazakistan 8, İran 5, Ukrayna 5, Almanya 5, Çin 5, Türkiye 4, Amerika Birleşik Devletleri 4, Gürcistan 4, Macaristan 4, Özbekistan 4, Hindistan 4, Polonya 3, İsveç 3, Sırbistan 3, Azerbaycan 2, Küba 2, Belarus 2, Ermenistan 2, Estonya 2, Kırgızistan 2, Moğolistan 2, K. Kore 2, Fransa 1, İtalya 1, Romanya 1, Bulgaristan 1, Yunanistan 1, İsviçre 1, Danimarka 1, Moldova 1, Makedonya 1, San Marino 1, Mısır 1, Suriye 1, Kolombiya 1, Nijerya 1.

Güreşte iyi olan ülkelerden Kore, Finlandiya, Kanada ve Litvanya'nın olimpiyat kotası alamamış olması ise bu şampiyonada büyük sürprizlerin yaşandığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Tokyo, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 10:41 Kaynak: DHA
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