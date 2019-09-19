Dünya Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 57 kiloda Süleyman Atlı finale yükseldi.
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Dünya Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 57 kiloda Süleyman Atlı finale yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 02:16 Kaynak: AA
Dünya Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 57 kiloda Süleyman Atlı finale yükseldi.
Şanlıurfa'da 2 bin yıllık zeytin ağacı her yıl zeytin vermeye devam ediyor İstanbul'da vahşet: cezaevinden izinli çıktı, eski eşini yağ ile yaktı Dünya Güreş Şampiyonası'nda 57 kiloda Süleyman Atlı finale yükseldi Türkiye 36. sıraya yükseldi