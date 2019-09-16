Son Dakika Haberleri: Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kiloda finale yükseldi.
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Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kiloda finale yükseldi.

26 dakika önce

Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kiloda finale yükseldi.

Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kiloda finale yükseldi., System.String[]

Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kiloda finale yükseldi.

Rıza Kayaalp, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 02:38 Kaynak: AA
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