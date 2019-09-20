Son Dakika Haberleri: Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kg'da Taha Akgül, yarı finalde karşılaştığı Zhiwei...
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Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kg'da Taha Akgül, yarı finalde karşılaştığı Zhiwei...

22 dakika önce

Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kg'da Taha Akgül, yarı finalde karşılaştığı Zhiwei Deng'i 5-0 mağlup ederek finale yükseldi.

Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kg'da Taha Akgül, yarı finalde karşılaştığı Zhiwei..., System.String[]

Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kg'da Taha Akgül, yarı finalde karşılaştığı Zhiwei Deng'i 5-0 mağlup ederek finale yükseldi. - İSTANBUL

Taha Akgül, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 02:47 Kaynak: İHA
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