Son Dakika Haberleri: Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kilo yarı final müsabakasında milli sporcu Taha Akgül,...
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Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kilo yarı final müsabakasında milli sporcu Taha Akgül,...

33 dakika önce

Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kilo yarı final müsabakasında milli sporcu Taha Akgül, Çinli Zhiwei Deng'i 5-0 yenerek finale yükseldi.

Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kilo yarı final müsabakasında milli sporcu Taha Akgül,..., System.String[]

Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kilo yarı final müsabakasında milli sporcu Taha Akgül, Çinli Zhiwei Deng'i 5-0 yenerek finale yükseldi.

Taha Akgül, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 02:38 Kaynak: AA
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