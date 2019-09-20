Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kilo yarı final müsabakasında milli sporcu Taha Akgül,...
33 dakika önce
Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kilo yarı final müsabakasında milli sporcu Taha Akgül, Çinli Zhiwei Deng'i 5-0 yenerek finale yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 02:38 Kaynak: AA
Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kilo yarı final müsabakasında milli sporcu Taha Akgül, Çinli Zhiwei Deng'i 5-0 yenerek finale yükseldi.
Son dakika: Dünya Güreş Şampiyonası'nda Taha Akgül finalde Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a yanıt: İlk kanı kim akıttı buna bakmak lazım Quaresma 10 bin TL'lik giyimiyle AVM'de dikkatleri üzerine çekti! Barcelona'ya Griezmann şoku! 80 milyon euroluk e-posta