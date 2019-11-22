Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezinde koruma altında bulunan ve uluslararası yarışmada birinci seçilen Van kedilerinden "Su", ziyaretçilerin ilgi odağı haline geldi.

Duygusallığı, cana yakınlığı, beyaz ipeksi tüyleri, "aslan yürüyüşü" ve farklı göz renkleriyle kentin en önemli kültür varlıkları arasında yer alan Van kedileri, yerli yabancı herkesin ilgisini çekiyor.

İstanbul'da gerçekleştirilen "7. Uluslararası Evcil Hayvan Ürün Malzeme ve Aksesuar Tedarikçileri Fuarı" kapsamında düzenlenen "Uluslararası Mutlu Kediler Yarışması"na YYÜ Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezince götürülen "Su"nun birinci seçilmesi, merkeze olan ilgiyi artırdı.

Van kedisi 'Su'yu görmek için üniversite yerleşkesindeki "Kedi Villası"na gelenler, dünyanın en güzel kedisini sevip fotoğraf çektiriyor.

"Artık tüm Türkiye ve dünya biliyor"

Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, AA muhabirine, Van kedisinin neslinin korunması için sürdürülen çalışmalarda önemli mesafe katettiklerini söyledi.

Nesli yok olmaktan kurtarılan bir hayvanın dünya güzeli seçilmesinin ayrı bir mutluluk olduğunu belirten Kaya şunları söyledi:

"Van kedilerinden böyle güzel bir sonuç almak kolay bir iş değil, uzun ve meşakkatli bir süreç. Bu sonuç bizim çalışma azmimizi artırdı. İlerleyen dönemde Van kedisinin neslinin tehlikede olmayacağının umudunu veriyor. Bunun yanında dünya çapında tanınması ve duyarlılık oluşturmasını sağladı. Çünkü artık Van kedisinin ne kadar güzel ve müstesna bir hayvan olduğunu tüm Türkiye ve dünya biliyor."

"Ziyaretçi sayımızda ciddi bir artış söz konusu"

Van kedisinin yarışmada birinci seçilmesinin ardından "Kedi Villası"na ziyaretçi sayısında önemli bir artış olduğunu ifade eden Kaya şu ifadeleri kullandı:

"Merkezi ziyaret eden herkes 'Su' isimli kediyi soruyor. Her kedimiz güzel ama Su, marka tescili haline geldi. Bu açıdan gelen ziyaretçi saysında önemli bir artış oldu. Bu durumdan çok mutluyuz. İnsanların bu şekilde ilgi göstermeleri çok iyi. Van'a gelmek için çok bahane var ama Van kedisi bunun en tatlı bahanesi. Van kedisi gerçekten görülmeye, ona temas etmeye ve onunla oynamaya değer. Bu nedenle ziyaretçilerin Avustralya'dan bile gelmeleri gayet normal. Hafta içi günlük ortalama 500 ziyaretçimiz var. Hafta sonu bu 3 katına çıkıyor. Su isimli kedimizin birinci olmasından sonra ziyaretçi sayımızda ciddi bir artış oldu."

"Hem tüyleri hem de gözleri çok güzel"

Burdur'dan gelen Yasemin Şahin, Van kedilerinin ününün dünya sınırlarını aştığını belirterek, "Dünyanın en güzel kedisinin burada olduğunu duyduk. Arkadaş grubumuzla Van'a gelerek bu kediyi görmek istedik. Anlatıldığı kadar güzel bir ortam var. Su isimli kedinin hem tüyleri hem de gözleri çok güzel, çok tatlı. Çok temiz ve yumuşacık. Çok beğendik. İyi ki gelip gördük." dedi.

Rize'den gelen Salih Aslan da "Dünyanın en güzel kedisiyle fotoğraf çektirmek istedik. Görünce anladık ki gerçekten çok özel bir kedi. Naif ve sevecen. Çok sevdik. Tüyleri çok güzel ve gözlerinin farklı renkte olması insanı çok etkiliyor." ifadelerini kullandı.