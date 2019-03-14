Son Dakika Haberleri: Dünya Hafızlar Haftası Konya'da Kutlandı

Dünya Hafızlar Haftası Konya'da Kutlandı

36 dakika önce

Konya'da Dünya Hafızlar Haftası dolayısıyla Evrensel Hafızlar Derneği Konya Şubesi tarafından kutlama programı düzenlendi.

Dünya Hafızlar Haftası Konya'da Kutlandı, System.String[]
Konya'da Dünya Hafızlar Haftası dolayısıyla Evrensel Hafızlar Derneği Konya Şubesi tarafından kutlama programı düzenlendi.

Yunus Emre Yatılı Erkek Kuran Kursu'nda gerçekleştirilen program Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Programın açılışında konuşan Evrensel Hafızlar Derneği Kurucu Başkanı Hafız Ali Özdemir, Kur'an-ı Kerim'i Fatiha Suresi'nden Nas Suresi'ne kadar usulüne uygun şekilde ezbere okuyabilenlere hafız denildiğini hatırlattı.

Evrensel Hafızlar Derneği olarak hafızlığı tanıtmak, teşvik etmek ve hafızların sorunlarına çözümler üretebilmek amacıyla her yıl üç ayların başlangıcı olan Recep ayının ilk haftasını Dünya Hafızlar Haftası olarak kutladıklarını söyleyen Özdemir, şunları kaydetti:

"Dünya Hafızlar Haftası'nın ve idrak edeceğimiz üç ayların ülkemiz ve İslam alemi için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz. Hafızlar Kur'an'ın canlı şahitleri olarak İslam dininin emirlerini, ezanını ve mukaddesatın nesilden nesile aktaracaktır. Kuran'ın tahrif edilmeden yaygınlaşmasında ve bugünlere gelmesinde hafızların büyük rolü olmuştur. Hafızlar, kültürümüzde yaşayan ve yürüyen Kur'an olarak nitelendirilmişlerdir."

Son zamanlarda manevi tahribatın yaygınlaştığının altını çizen Özdemir, Kuran'a olan ihtiyacın her geçen gün hızla artmakta olduğunu dile getirdi.

Keşmekeşin, kaosun ve kargaşanın kurtulmanın tek yolunun Kur'an ve sünnete sarılmak olduğunu vurgulayan Özdemir, şunları kaydetti:

"Ülkemizin de büyük bir manevi tahribatın eşiğinde olduğu bu zaman diliminde hafızlık müessesesini ihya etmenin önemi giderek artmaktadır. Ahlaki ve manevi tahribatın ilacı Kuran'dır. İnsanları maneviyatla yeniden irtibatlandırmak hafızların en büyük vazifesidir. Ezan, sadece namaz vakitlerini bildiren bir sesleniş değil İslam'ın şiarı ve inanan gönüllerin inşirahıdır."

Programa, Özdemir ile EHAD Konya Şube Başkanı Hüseyin Arpacı, Yönetim Kurulu Üyeleri, ilçe temsilcileri ile Yunus Emre Yatılı Erkek Kuran Kursu hocaları ve öğrencileri katıldı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 07:13 Kaynak: AA

Kuran-ı Kerim, Konya, Güncel
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