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Dünya, Haiti Milli Takım kalecisinin kendi kalesine attığı garip golü konuşuyor - Son Dakika

Dünya, Haiti Milli Takım kalecisinin kendi kalesine attığı garip golü konuşuyor

16.06.2021 08:46
Dünya, Haiti Milli Takım kalecisinin kendi kalesine attığı garip golü konuşuyor, System.String[]

Dünya Kupası Elemeleri'nde oynanan Kanada-Haiti maçında kalecinin kendi kalesine attığı gol sosyal medyada gündem oldu. Paylaşım rekorları kıran videoda Haiti Milli Takım kalecisi Josue Duverger, defans oyuncusunun kendisine gönderdiği geri pası karşılamak isterken topu önce es geçiyor sonra vurmak isterken kendi kalesine gönderiyor. Duverger'in kendi kalesine attığı gol şike iddialarını da beraberinde getirdi.

Dünya Kupası Elemeleri maçları büyük heyecan yaratmaya devam ediyor. Dün gece oynanan Kanada-Haiti maçı ise sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

ÖNCE ES GEÇTİ SONRA KENDİ KALESİNE GÖNDERDİ

Haiti'nin 21 yaşındaki file bekçisi Josue Duverger'in kendi kalesine attığı gol maçın önüne geçti. Kanada'nın 3-0 galip geldiği maçın ilk yarısının sonunda takım arkadaşının kendisine doğru gönderdiği geri pası karşılamak isteyen kaleci Duverger, önce topu es geçti sonra vurmak isterken kendi kalesine gönderdi.

FUTBOL SAHALARINDA ENDER GÖRÜLEN CİNSTEN

Duverger'in futbol sahalarında ender görülen golü sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Şike iddialarını beraberinde getiren videoyu paylaşan kullanıcılar yorum üstüne yorum yapınca görüntü kısa sürede spor gündeminin bir numaralı maddesi oldu.

İşte o yorumlardan bazıları;

- Kanada doğumlu Haitili kalecinin, ülkesinin Kanada ile yaptığı maçta yediği goldür.

- O pası çerçeveye atmaması gereken oyuncu yüzünden yenilen goldür.

- Şu gol sonrası malum takımı hala destekleyecek ve kendisine taraftar diyecek insanların olması ne kadar da kötü. şahsen midem bulandı.

- Hata ile açıklanamayacak gol.

- Golden önce ofsayt olduğundan, golde en büyük hata hakemindir.

Dünya, Haiti Milli Takım kalecisinin kendi kalesine attığı garip golü konuşuyor

Sosyal Medya, Kanada, Haiti, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya, Haiti Milli Takım kalecisinin kendi kalesine attığı garip golü konuşuyor - Son Dakika Spor


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