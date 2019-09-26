Dünya Halter Şampiyonası
1 saat önce
Milli sporcu Tuğçe Boynueğri, Dünya Halter Şampiyonası'nda dereceye giremedi.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 07:10 Kaynak: AA
Milli sporcu Tuğçe Boynueğri, Dünya Halter Şampiyonası'nda dereceye giremedi.
Tayland'ın Pattaya kentinde 87 ülkeden 606 sporcunun katılımıyla düzenlenen şampiyonanın 9. günü sona erdi.
Kadınlar 87 kiloda A Grubu'nda mücadele eden milli sporcu Tuğçe Boynueğri, koparmada 101 kiloyla 8'inci, silkmede 115 kiloyla 17'nci, toplamda ise 216 kiloyla 13'üncü sırayı aldı.
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