Son Dakika Haberleri: Dünya Halter Şampiyonası
Son Dakika Spor Haber

Dünya Halter Şampiyonası

1 saat önce

Milli sporcu Tuğçe Boynueğri, Dünya Halter Şampiyonası'nda dereceye giremedi.

Dünya Halter Şampiyonası, System.String[]

Milli sporcu Tuğçe Boynueğri, Dünya Halter Şampiyonası'nda dereceye giremedi.

Tayland'ın Pattaya kentinde 87 ülkeden 606 sporcunun katılımıyla düzenlenen şampiyonanın 9. günü sona erdi.

Kadınlar 87 kiloda A Grubu'nda mücadele eden milli sporcu Tuğçe Boynueğri, koparmada 101 kiloyla 8'inci, silkmede 115 kiloyla 17'nci, toplamda ise 216 kiloyla 13'üncü sırayı aldı.

Tayland, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 07:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray yönetiminden Fenerbahçe maçı için dev prim!
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin İddaa oranları değişti! PFDK, Mustafa Cengiz'e ceza vermedi! Beşiktaş Yöneticisi Deniz Atalay: Başkanımız istifa etmedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.9.2019 20:14:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dünya Halter Şampiyonası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]