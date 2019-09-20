Dünya Halter Şampiyonası'nda erkekler 67 kiloda Daniyar İsmayilov koparmada gümüş madalya kazandı.
47 dakika önce
Dünya Halter Şampiyonası'nda erkekler 67 kiloda Daniyar İsmayilov koparmada gümüş madalya kazandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 02:58 Kaynak: AA
Dünya Halter Şampiyonası'nda erkekler 67 kiloda Daniyar İsmayilov koparmada gümüş madalya kazandı.
Küçükçekmece'de sevgilisinin dehşeti yaşattığı kızın annesi, yaşananları anlattı CHP'li Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül'den fayton açıklaması: Kaldırmak çok zor Ciciş Esra Ersoy, Instagram hesabından çırılçıplak fotoğrafını paylaştı "Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy verirsiniz?" anketinde Erdoğan ipi göğüsledi