Son Dakika Haberleri: Dünya Halter Şampiyonası'nda erkekler 67 kiloda Daniyar İsmayilov koparmada gümüş madalya kazandı.
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Dünya Halter Şampiyonası'nda erkekler 67 kiloda Daniyar İsmayilov koparmada gümüş madalya kazandı.

47 dakika önce

Dünya Halter Şampiyonası'nda erkekler 67 kiloda Daniyar İsmayilov koparmada gümüş madalya kazandı.

Dünya Halter Şampiyonası'nda erkekler 67 kiloda Daniyar İsmayilov koparmada gümüş madalya kazandı., System.String[]

Dünya Halter Şampiyonası'nda erkekler 67 kiloda Daniyar İsmayilov koparmada gümüş madalya kazandı.

Daniyar İsmayilov, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 02:58 Kaynak: AA
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