Dünya Halter Şampiyonası'nda erkekler 67 kiloda Daniyar İsmayilov, koparmada gümüş madalya kazandı
1 saat önce
Dünya Halter Şampiyonası'nda erkekler 67 kiloda Daniyar İsmayilov, koparmada gümüş madalya kazandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 03:09 Kaynak: İHA
Dünya Halter Şampiyonası'nda erkekler 67 kiloda Daniyar İsmayilov, koparmada gümüş madalya kazandı - İSTANBUL
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