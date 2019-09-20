Son Dakika Haberleri: Dünya Halter Şampiyonası'nda erkekler 67 kiloda Daniyar İsmayilov, koparmada gümüş madalya kazandı
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Dünya Halter Şampiyonası'nda erkekler 67 kiloda Daniyar İsmayilov, koparmada gümüş madalya kazandı

1 saat önce

Dünya Halter Şampiyonası'nda erkekler 67 kiloda Daniyar İsmayilov, koparmada gümüş madalya kazandı.

Dünya Halter Şampiyonası'nda erkekler 67 kiloda Daniyar İsmayilov, koparmada gümüş madalya kazandı, System.String[]

Dünya Halter Şampiyonası'nda erkekler 67 kiloda Daniyar İsmayilov, koparmada gümüş madalya kazandı - İSTANBUL

Daniyar İsmayilov, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 03:09 Kaynak: İHA
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