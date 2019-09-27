Son Dakika Haberleri: Dünya Halter Şampiyonası sona erdi
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Dünya Halter Şampiyonası sona erdi

1 saat önce

Dünya Halter Şampiyonası Tayland'da sona ererken, Türk Milli Takımı organizasyonu ikişer altın ve gümüş madalyayla tamamladı.

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Dünya Halter Şampiyonası Tayland'da sona ererken, Türk Milli Takımı organizasyonu ikişer altın ve gümüş madalyayla tamamladı.

Pattaya kentindeki şampiyonaya altışar erkek ve kadın sporcuyla katılan Türkiye'nin en büyük başarısını kadınlar 45 kiloda Şaziye Erdoğan elde etti.

Milli sporcu koparmada 77 kiloyla altın madalya kazanırken, silkmede ise 92 kilo kaldırarak gümüş madalyada kaldı. Şaziye toplamda da 169 kiloya ulaşarak, ikinci altın madalyayı Türkiye'ye getirdi.

Şampiyonadaki ikinci gümüş madalya ise erkekler 67 kiloda podyuma çıkan Daniyar İsmayilov'dan geldi. Milli halterci koparmada 150 kilo kaldırarak dünya ikincisi oldu.

A Milli Futbol Takımı, Tayland, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 02:42 Kaynak: AA
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