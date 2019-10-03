Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay belediyeye ait "Sokak Hayvanları Toplama ve Rehabilitasyon Merkezi"ni ziyaret etti.

Başkan Uğur İbrahim Altay "Dünya Hayvanları Koruma Günü" nedeniyle belediyenin Sokak Hayvanları Toplama ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Bir milyon metrekare alana kurulu, içinde her türlü cerrahi müdahalenin yapıldığı hayvan hastanesi de yer alan Türkiye'nin en büyük hayvan barınağında incelemelerde bulunan Altay, burada sahipsiz sokak hayvanlarının sahiplendirmeye özendirmek için başlattıkları "Gönüllü Hayvan Dostları Projesi"ni anlattı.

Altay, şunları kaydetti:

"Özellikle öğrencilerimizle birlikte bu süreci yürütmeye çalışıyoruz. Sadece bu hafta 30 okulumuz burayı ziyaret edecek. Amacımız çocuklara hayvan sevgisini aşılamak ve onlarla iletişim kurdurarak hayvanların sahiplenmelerini sağlamak. Burada ilçelerimizle birlikte koordineli bir şekilde çalışıyoruz Meram, Karatay, Selçuklu Belediyelerimiz ve 28 ilçe belediyemizle birlikte görev paylaşımı içindeyiz. Onlar hayvanları toplamakla görevli biz de hayvanların hem kısırlaştırılması hem de sağlıklı hale kavuşturulmayla alakalı çalışıyoruz. Bu tesis ayrıca tam teşekkülü bir hastaneye sahip. Burada her türlü cerrahi operasyon gerçekleştiriliyor. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak 7 gün 24 saat hizmet veren bir acil müdahale ekibimiz var. Hayvanların bir kaza geçirmeleri durumunda ekiplerimiz onları buradaki hayvan hastanemize getirip bakımlarını gerçekleştiriyor."

Öncelikli amaçlarının şehir hayatındaki hayvanların üremelerini engellemek olduğunu belirten Başkan Altay, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Konya Büyükşehir Belediyesi olarak Türkiye'ye örnek bir uygulama gerçekleştiriyoruz. Gönüllü Hayvan Dostları Projesi ile şu anda merkez dışındaki mahallelerimizde 3 binden fazla köpek hayvan severler tarafından sahiplendirildi. Aylık bakımları, aşıları Büyükşehir Belediyemiz tarafından yürütülüyor. Bakım karşılığı vatandaşlarımıza da bir ücret ödüyoruz. İnşallah bu sayıyı 10 bine çıkarmak için istiyoruz."

Öte yandan Konya Büyükşehir Belediyesi sahipsiz hayvanların getirildiği Sokak Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, 2 bin 500 hayvan kapasitesine sahip. Tam donanımlı hayvan hastanesi, hasta ve yaralı hayvanlar için alttan ısıtmalı bakım odaları, yarı açık gezintili çoklu köpek bakım bölümleri, köpek kulübeleri, kedi evi, yem depoları, idari bina, sosyal tesisler, pet gösteri ve gezinti alanı ile hizmet veren tesiste, yaralı veya güçten düşmüş sokak hayvanlarına Acil Müdahale Ekibi 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet veriyor.

Başkan Altay'a ziyaretinde Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Selçuklu Belediyesi Başkan Yardımcısı Faruk Ulular da eşlik etti.