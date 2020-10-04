Dünya Hayvanları Koruma Günü'ne özel şarkı bestelendi - Son Dakika

İstanbul Veteriner Hekimler Odası (İVHO) ile PROCNE Kadın Korosu ve gönüllü müzisyenler işbirliğinde 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'ne özel şarkı bestelendi.

İstanbul Veteriner Hekimler Odasından yapılan açıklamaya göre, çalışmayla genellikle sadece sokak hayvanları sorununun işlendiği Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde yaban hayvanlarına da dikkati çekmek amaçlanıyor.

"Yabanı Unutma" adlı şarkı 2 ay süren çalışmalar sonucu ortaya çıktı. Yaban hayvanlarını gönüllü tedavi eden veteriner hekim Nilay Tezsay şarkının sözlerini yazdı ve solist olarak şarkıyı seslendirdi. Yunus, beyaz melek kelebeği, karaca, vaşak, yalıçapkını ve kukumav baykuşu gibi türlerin tanıtıldığı şarkının müziğini Cemre Kabaş yaptı.

Çalışmada emeği geçen veteriner hekim ve müzisyenler, pandemi nedeniyle #evdekal mesajına uyarak ses ve görüntü kaydını evlerinde yaptı. Sloganı "Geç Kalma Yabanı Unutma" olan şarkı, bugün İVHO ve PROCNE Kadın Korosu sosyal medya hesaplarından #YABANIUNUTMA etiketiyle yayımlanacak.

Klip, https://youtu.be/sZ53r3Fz-mk adresinden izlenebiliyor.

"Özellikle çocuklara yabani hayvanları şarkıyla anlatmaya karar verdik"

İstanbul Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan, açıklamada yer alan değerlendirmesinde şunları kaydetti:

"4 Ekim Hayvanları Koruma Günü çerçevesinde genelde sokak hayvanlarına ilişkin etkinlikler yapılmaktadır. Oysa özellikle son yıllarda yaban hayvanların yaşam alanlarının insanlar tarafından tahrip edilmesi ve ekosistemin değişmesi nedeniyle yeni ve önemli sorunlar yaşanmaya başlanmıştır. Nitekim Kovid-19 pandemisinin yaban hayatı kökenli olduğu bilinmektedir. Bu nedenle bu yılki Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde yaban hayatına dikkat çekmek istedik ve özellikle çocuklara yabani hayvanları şarkıyla anlatmaya karar verdik. Tamamen amatör ruhla başlanan çalışma bence çok nitelikli bir eser haline geldi."

Şarkının sözlerini yazan Nilay Tezsay da şunları paylaştı:

"Bugüne kadar denizde gördüğünüz Tırtak ve Afalina yunusları ve Caretta ilk kez bir şarkı sözünde can bulmuş oldu. Çocukların hayvan türlerini öğrenerek doğa sevgisi ve koruma bilincinin yükseleceğine inanıyorum. Dünya için harekete geçmenin, bir şeyler yapmanın öneminin vurgulandığı bir dönemdeyiz. Doğa gezilerine çıkıldığında görülen hayvanların fotoğraflarının çekilmesi, türlerinin ve özelliklerinin TRAMEM, TRAKUŞ, TRAKEL sitelerinden tespit edilmesi mümkün. WWF-Türkiye, Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) gibi köklü vakıfların, yıllardır doğaya emek veren derneklerin çalışmalarına katılabilirler, o zaman dünyaya aktif bir katkı sağlamış ve yabanı unutmamış olacaklar. Dileriz ki birçok sahnede bu şarkıyı hep birlikte söyleriz."