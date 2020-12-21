Dünya Helal Zirvesi başladı - Son Dakika

İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) Genel Sekreteri İhsan Övüt, "Helal pazarına ilişkin standardizasyon çalışmalarımız sürüyor. Helal eczacılık, helal hayvani ürünler, helal test malzemeleri, helal jelatin çalışmaları var." dedi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, SMIIC, İslam Ticareti Geliştirme Merkezi (ICDT) ve Discover Events iş birliğinde gerçekleştirilen 6. Dünya Helal Zirvesi, Pullman İstanbul Hotel&Convention Center'da başladı.

Bu yıl "Herkes için Helal: Üretimden Tüketime Her Yönüyle Helal" başlığıyla düzenlenen ve helal sektör oyuncularını ile yatırımcılarını bir araya getiren zirvenin açılışında konuşan SMIIC Genel Sekreteri Övüt, helal standartlarının önemini anlattı.

İnsanoğlunun hayat standartlarının yükselmesinin öneminden bahseden Övüt, "Helal sektörü standardizasyondan ayrı düşünülemez. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Helal ile standardizasyonu profesyonel bir çatı altında bir araya getirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Övüt, son 10 yılda helal sektörünün küresel bir boyuta ulaştığını kaydederek, sektörle ilgili 11 helal standardı yayımladıklarını bildirdi.

Her helal standardının teknik uzmanlığın bir sonucu olduğunu ve bu standartların üye ülkeler tarafından imzalanıp onaylandığını vurgulayan Övüt, şu ifadeleri kullandı:

"İslami uzmanlar tarafından aynı şekilde ve uluslararası İslami Fıkıh Akademisi tarafından imzalanıyor. Bu şekilde küresel taleplere cevap vermeye çalışıyoruz yüksek kaliteyle teknik ve İslami bakış açısı bir araya getiriliyor. Helal pazarına ilişkin standardizasyon çalışmalarımız sürüyor. Helal eczacılık, helal hayvani ürünler, helal test malzemeleri, helal jelatin çalışmaları var. Bunlar da önümüzdeki yıllarda yayımlanacak. Tüm bu konular özel uzmanlık ve kaynaklar gerektiriyor. Yalnızca bir ülke tarafından yayımlandığında işe yaramıyor. Dolayısıyla iş birliğine ihtiyacımız var. Akreditasyonunun vazgeçilmez bir onay faktörü olduğunu kabul etmeye ihtiyacımız var

"Müslüman olmayanlar da helali tercih edebiliyor"

Helal Akreditasyon Kurumu Başkanı Zafer Soylu ise helal ekonomisinin global alanda 4 trilyon dolardan fazla bir değere sahip olduğunu belirterek, helal ürünlerin öneminin global ölçekte her geçen gün arttığını söyledi.

Konuya sürdürülebilir helal tedarik zinciri olarak baktıklarını, Müslümanların hassasiyetlerini hesaba katarak Müslüman olmayanların da helali tercih edebildiğini dile getiren Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu bağlamda sağlık, hijyen ve kalite önemli. Burada helal anlamında paydaşlar güçlükler yaşamakta ve helal sertifikalı ürünlere ulaşmakta zorlanmaktadır. Helal ürünlerin sertifikalandırılması ve bunun ortak standartlar bazında yapılması oldukça önemlidir. Bu sertifikaların karşılıklı olarak tanınması ile olacaktır. Biz İslam iş birliği ülkeleri bu sorunları aşmaya çalışıyoruz."

Zafer Soylu, 2010'dan bu yana SMIIC tarafından standartlar üzerinde çalışma yapıldığını ve ortak sertifikasyon sistemleri konusunda faaliyet gösterdiğini anlatan Soylu, "Aynı zamanda helal sertifikalandırmanın karşılıklı tanınması için SMIIC çatısı altında yapmaya çalışıyoruz. Bütün Müslüman ülkeler olarak helal bağlamında bir araya gelmemiz gerekiyor." diye konuştu.

"Dünya helal pazarı 10 yılda 7 trilyon dolara ulaşacak"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Müslüman alemi için bir ortak zemin, kültür ve dayanışma ağı oluşturan helal ürünlerin öneminin tüm dünyada giderek arttığını belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"Gıdadan turizme, ilaçtan giyime birçok sektörü bünyesinde barındıran helal pazarının büyüklüğü 4 trilyon doları aştı. 2 milyar Müslümanın helal ürünlerine olan talep artışıyla beraber bu rakamın önümüzdeki 10 yıl içerisinde 7 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Elbette bu rakamlara ulaşabilmek adına, helal ürün sertifikasyon çalışmalarını daha da hızlandırarak, Müslüman dünyasında iş birliğini artırmalıyız."

Gülle, batı dünyasından tedarik edilen ürünlerin ikamelerini üreterek kendi kendine yetebilen bir yapıyı ortaya çıkarmaları gerektiğini vurguladı.

Helal üretim ve ihracat altyapısının geliştirilmesi gerektiğini anlatan Gülle, helal ürün marka algısının küresel ölçekte daha prestijli bir boyuta taşınmasının ve gayrimüslimler de dahil tüketicilere ulaşılmasının öneminden bahsetti.

"4 trilyon dolarlık sektörün büyümesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türkiye'nin helal pazarına bakışına değinerek, Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak amaçlarının Türkiye'nin en bereketli topraklarına sahip Bursa'da helal şartlarda yetiştirilen tarım ürünlerinin tanıtımını yaparak potansiyellerini tüm dünyaya duyurmak istediklerini anlattı.

Dünya Helal Konseyi Başkan Yardımcısı Emre Ete de zirvenin her geçen yıl daha ileri taşınması için gayretlerini sürdüreceklerini belirterek, "Helal giysinin helal bakışa olan ihtiyacını helal gıdanın aslında helal lezzet olduğunu yani helali sıhhat, saffet, iffet ve izzet olduğunu helalin olduğu her yerde emeğin alın terinin var olduğunu hep birlikte tüm dünyada temsile devam edeceğiz." dedi.

Müslümanların haksızlık ve zulüm karşısında hak ve hakkaniyet için ortak hareket edebilmek kabiliyetinin ve dayanışmasının artması için çaba göstermeyi sürdüreceklerini dile getiren Ete, "4 trilyon dolarlık helal sektörünün büyümesi ve helal farkındalığının artması için çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Zirvede 15 ülkeden 60 konuşmacı yer alacak

Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen 6. Dünya Helal Zirvesi, online ve uluslararası katılımlarla hibrit olarak gerçekleştiriliyor.

"Herkes için Helal: Üretimden Tüketime Her Yönüyle Helal" başlığıyla düzenlenen ve 23 Aralık'ta sona erecek zirve, 15 ülkeden 60 konuşmacıyı ağırlayacak. Etkinlikte helal gıda, kozmetik, turizm, ilaç, muhafazakar giyim, İslami finans ve İslami yaşam gibi alanlarda konferanslar verilecek.

Zirveyle eş zamanlı olarak e-Halal Expo 2020 etkinliği de gerçekleştiriliyor.