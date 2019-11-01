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Dünya helikopter sektörü Türkiye'de ilk kez bir araya geldi

7 saat önce

Dünya helikopter sektörü Türkiye'de ilk kez bir araya geldiANKARA - Dünya helikopter sektörü, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı himayelerinde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin sponsorluğunda düzenlenen 8. Asya/Avustralya Helikopter Forumu'nda buluştu.

Dünya helikopter sektörü Türkiye'de ilk kez bir araya geldi

ANKARA - Dünya helikopter sektörü, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı himayelerinde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin sponsorluğunda düzenlenen 8. Asya/ Avustralya Helikopter Forumu'nda buluştu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı himayesinde ve TUSAŞ'ın sponsorluğunda Türkiye'de ilk kez düzenlenen 8. Asya/Avustralya Helikopter Forumu'na uluslararası helikopter dünyası büyük ilgi gösterdi. 30 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen etkinliğin açılışında konuşan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, "Türkiye helikopter kullanımında öncü bir ülke konumunda yer alıyor. Her alanda olduğu gibi helikopter ve havacılık alanında da Türkiye olarak önemli proje yatırımları gerçekleştirdik. Yaptığımız yatırımların sonuçlarını görmekten de büyük memnuniyet duyuyoruz. Özellikle bu alanda Türkiye bu yıl GÖKBEY helikopterimiz ile ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Uçuş testleri başladı ve sertifika çalışmaları devam ediyor. Bir diğer projemiz ise Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ile ağır sınıf taarruz helikopteri oldu. Türk savunma endüstrisi başta olmak üzere uluslararası savunma endüstrisini destekliyoruz. Burada gördüğünüz gibi Türkiye global oyunda büyük ve güçlü bir oyuncu olacağını ürettiği ve tasarladığı ürünlerle gösteriyor" diye konuştu.

Helikopter dünyası ve teknolojik yatırımların öneminin altını çizen Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Oğuz Borat ise şunları kaydetti:

"Türkiye'de Türk Havacılık ve Uzay Sanayii olarak özellikle tasarım ve üretim konusunda global bir oyuncu oldu. Helikopter tasarım ve üretim hikayemiz Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın da kullandığı T129 ATAK ile başlıyor. Yerli ve milli imkanlar ile de helikopter yelpazemizi genişletiyoruz, genişleteceğiz. Geçtiğimiz yıl Eylül ayında hatırlanacağı gibi yine yerli ve milli tasarım ile üretimimiz olan GÖKBEY ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirmişti. Bunlara ek olarak hatırlanacağı üzere yakın zamanda SSB ile imzaladığımız ağır sınıf taarruz helikopterimiz için de çalışmalara başladık."

Türkiye'de ilk kez düzenlenen etkinlik dört gün boyunca ürünlere ait teknik sunuşlar ve paneller ile devam edecek.

Dünya helikopter sektörü Türkiye'de ilk kez bir araya geldi

Helikopter, Türkiye, Genel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 01:09 Kaynak: İHA
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