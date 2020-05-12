Türk Hemşireler Derneği Zonguldak Şubesi üyelerince, "Dünya Hemşireler Günü" dolayısıyla tören düzenlendi.

Zonguldak Valiliği önünde yapılan törende, sosyal mesafe kuralına uyularak Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Türk Hemşireler Derneği Zonguldak Şubesi Başkan Yardımcısı İlkay Ateşli, törende, 12 Mayıs'ın Türkiye'de ve dünyada "Hemşireler Günü" olarak kutlandığını söyledi.

Tüm dünyada bu yılın, "Uluslararası Hemşireler Yılı" olarak ilan edildiğine dikkati çeken Ateşli, şöyle konuştu:

"Anlamlı çünkü tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ülkemizde ve dünyada hemşireler en ön saflarda mücadele ediyor. Dünya Sağlık Örgütü hemşireyi, dünyanın sağlığına kavuşmasında kilit sağlık çalışanı olarak göstermektedir. Pek çok ülkede Kovid-19 salgınıyla mücadelenin, ete kemiğe bürünmüş hali hemşireler olarak karşımıza çıkıyor. Ülkemizin hemşireleri bu süreçte büyük bir özveriyle çalışıyorlar. Tüm bu çabalarından dolayı meslektaşlarımızı teker teker tebrik ediyor, bu özel yılda ve bu özel şartlarda çok daha anlamlı olan Dünya Hemşireler Günü'nü kutluyoruz."