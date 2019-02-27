Dünya Hindistan ve Pakistan’ı sağduyuya çağırdı
1 saat önce
Pakistan ile Hindistan arasında Keşmir'de zirve yapan gerilimin düşürülmesi için birçok ülke itidal çağrısında bulundu.
Pakistan
ile Hindistan
arasında Keşmir'de zirve yapan gerilimin düşürülmesi için birçok ülke itidal çağrısında bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 08:35
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