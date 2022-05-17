Dünya Hipertansiyon Günü'nde Beşiktaş'ta tansiyon ve nabız ölçümü yapıldı - Son Dakika
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Dünya Hipertansiyon Günü'nde Beşiktaş'ta tansiyon ve nabız ölçümü yapıldı

17.05.2022 13:53

Kardiyovasküler Akademi Derneği tarafından hayata geçirilen "Hayatımın Hızı Kontrolümde" projesi kapsamında Beşiktaş'ta vatandaşların tansiyon ve nabız ölçümleri yapıldı.

Kardiyovasküler Akademi Derneği tarafından hayata geçirilen "Hayatımın Hızı Kontrolümde" projesi kapsamında Beşiktaş'ta vatandaşların tansiyon ve nabız ölçümleri yapıldı.

17 Mayıs Dünya Hipertansiyon Günü kapsamında Barbaros Anıtı Meydanı'nda kurulan sağlık çadırında uzman doktorlar, ziyaretçileri tansiyon ve nabız ölçümleri yaparak hipertansiyon konusunda bilgilendirdi.

Kardiyovasküler Akademi Derneği, dünyada önlenebilir ölümlerin en önemli sebebi olan hipertansiyon konusunda farkındalık sağlamayı ve son yıllarda ön plana çıkan hipertansiyon hastalarında yüksek kalp atım hızının, kalp hastalığına bağlı ölüm riskini artırdığı bilgisinin önemini vurgulamayı hedefliyor.

Vatandaşlar saat 19.00'a kadar çadırı ziyaret edip tansiyon ve nabızlarını ölçtürebilecek.

Dünya Hipertansiyon Günü'nde Beşiktaş'ta tansiyon ve nabız ölçümü yapıldı
Dünya Hipertansiyon Günü'nde Beşiktaş'ta tansiyon ve nabız ölçümü yapıldı
Dünya Hipertansiyon Günü'nde Beşiktaş'ta tansiyon ve nabız ölçümü yapıldı
Dünya Hipertansiyon Günü'nde Beşiktaş'ta tansiyon ve nabız ölçümü yapıldı

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dünya Hipertansiyon Günü'nde Beşiktaş'ta tansiyon ve nabız ölçümü yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dünya Hipertansiyon Günü'nde Beşiktaş'ta tansiyon ve nabız ölçümü yapıldı - Son Dakika
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