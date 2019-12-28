Dünya Hızlı Satranç Şampiyonası'nda milli sporcu Ekaterina Atalık'tan bronz madalya - Son Dakika
Son Dakika Spor Dünya Hızlı Satranç Şampiyonası'nda milli sporcu Ekaterina Atalık'tan bronz madalya - Son Dakika Spor

Dünya Hızlı Satranç Şampiyonası'nda milli sporcu Ekaterina Atalık'tan bronz madalya

6 saat önce

2019 Dünya Hızlı Satranç Şampiyonası'nda kadınlar kategorisinde milli sporcu Ekaterina Atalık bronz madalya kazandı.

Dünya Hızlı Satranç Şampiyonası'nda milli sporcu Ekaterina Atalık'tan bronz madalya, System.String[]

2019 Dünya Hızlı Satranç Şampiyonası'nda kadınlar kategorisinde milli sporcu Ekaterina Atalık bronz madalya kazandı.

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamada, Rusya'da düzenlenen turnuvada Uluslararası Usta (IM) Ekaterina Atalık'ın 9 puan ile bronz madalyanın sahibi olduğu ifade edildi.

Federasyonun açıklamasında Ekaterina Atalık'ın derecesiyle ilgili, "9 puan ile zirveye çıkan IM Atalık, GM Lei ve GM Koneru ile şampiyonluğu paylaştı. Sporcumuz rakiplerine karşı daha iyi sonuçlar elde etse de eşitlik bozma sisteminin azizliğine uğrayarak bronz madalyanın sahibi oldu. Sporcumuzu tebrik ediyor, Yıldırım Şampiyonası'nda başarılar diliyoruz." denildi.

Türkiye, Rusya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 10:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

AK Parti'de 7. Olağan Kongre süreci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlara seslendiği video ile başladı
İsrailli diplomattan Türkiye uyarısı: Denize erişimimizi engelleyebilirler Yerli otomobilin ardından bir müjde daha! İlk tank 2021 yılında banttan inecek Yerli otomobilin merakla beklenen mobilite özelliği tanıtıldı

Son Dakika Haberleri
02:24 Eljif Elmas için Beşiktaş yanıtı: "Napoli'de kalacak" | Transfer haberleri - Son Dakika Spor
00:54 Galatasaraylı minik taraftar, Mustafa Cengiz'le bir araya geldi - Son Dakika Spor
00:49 Monaco'da Jardim dönemi bitti! Henry Onyekuru... - Son Dakika Spor
00:29 Teksüt Bandırma 86-80 TOFAŞ - Son Dakika Spor
00:14 Tottenham, deplasmanda Norwich City'e takıldı | Premier Lig günün sonuçları - Son Dakika Spor
00:11 Sinan Engin: Galatasaray, Talisca için resmi teklif yaptı - Son Dakika Spor
23:14 Fatih Terim: Nagatomo'yla yolları ayırsak da beraberiz - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2019 05:02:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Dünya Hızlı Satranç Şampiyonası'nda milli sporcu Ekaterina Atalık'tan bronz madalya - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]