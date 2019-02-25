Dünya Hükümet Zirvesi'nde Will.ı.am, Yapay Zekalı Kişisel Asistanı Omega'yı Tanıttı
1 saat önce
Dünya liderleri ve öncü şirketler Dubai'deki 7'inci Dünya Hükümet Zirvesi'nde buluştu.
Dünya liderleri ve öncü şirketler Dubai
'deki 7'inci Dünya Hükümet
Zirvesi'nde buluştu. Gündemdeki konular dijital ekonomi, yapay zeka ve ticari savaşlar oldu
Son Dakika
» Dünya
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 10:19
Bakan Selçuk Sinyali Verdi! Eğitim Sisteminde Köklü Değişiklikler Olacak
Cani Adam, Öldürdüğü Annesini Pişirip Köpeğiyle Birlikte Yedi
Kadın Amir, Polislerin Motivasyonunu Artırmak İçin Emniyete Strpizci Getirdi
Röportaj İçin Hazırlanan Haber Ekibini Soyan Silahlı Saldırganlar Güvenlik Görevlisini Vurdu