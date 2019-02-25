Son Dakika Haberleri: Dünya Hükümet Zirvesi'nde Will.ı.am, Yapay Zekalı Kişisel Asistanı Omega'yı Tanıttı

Dünya Hükümet Zirvesi'nde Will.ı.am, Yapay Zekalı Kişisel Asistanı Omega'yı Tanıttı

1 saat önce

Dünya liderleri ve öncü şirketler Dubai'deki 7'inci Dünya Hükümet Zirvesi'nde buluştu.

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Dünya liderleri ve öncü şirketler Dubai'deki 7'inci Dünya Hükümet Zirvesi'nde buluştu. Gündemdeki konular dijital ekonomi, yapay zeka ve ticari savaşlar oldu
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 10:19 

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