Dünya Hükümet Zirvesi'nde Will.ı.am, Yapay Zekalı Kişisel Asistanı Omega'yı Tanıttı
1 saat önce
Dünya liderleri ve öncü şirketler Dubai'deki 7'inci Dünya Hükümet Zirvesi'nde buluştu.
Dünya liderleri ve öncü şirketler Dubai
'deki 7'inci Dünya Hükümet
Zirvesi'nde buluştu. Gündemdeki konular dijital ekonomi, yapay zeka ve ticari savaşlar oldu…
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 06:31 Kaynak: Youtube
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