Son Dakika Haberleri: Dünya ikincisi boksör Buse Naz Çakıroğlu'ndan havalimanında asker selamı
Son Dakika Spor Dünya ikincisi boksör Buse Naz Çakıroğlu'ndan havalimanında asker selamı

Dünya ikincisi boksör Buse Naz Çakıroğlu'ndan havalimanında asker selamı

55 dakika önce

- Dünya ikincisi boksör Buse Naz Çakıroğlu'ndan havalimanında asker selamı Buse Naz Çakıroğlu'nu havalimanında coşkuyla karşılandıİSTANBUL - Rusya'da düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda dünya ikincisi olan Buse Naz Çakıroğlu, kendisini havalimanında bekleyen Kartallıları asker...

- Dünya ikincisi boksör Buse Naz Çakıroğlu'ndan havalimanında asker selamı

Buse Naz Çakıroğlu'nu havalimanında coşkuyla karşılandı

İSTANBUL - Rusya'da düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda dünya ikincisi olan Buse Naz Çakıroğlu, kendisini havalimanında bekleyen Kartallıları asker selamıyla karşıladı. Burada konuşan Çakıroğlu, Rusya'da kendisini Tokyo'da düzenlenecek şampiyona için test ettiğini belirterek, "Bizim için Tokyo'da altın olacağının sinyalini verdi buradaki final" dedi.

Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Rusya'nın Ulan Ude kentinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 51 kilo finalinde Rus rakibi Liliya Aetbaevaya ile oynadığı müsabakada mağlup olup, dünya ikincisi olarak gümüş madalya elde etti. Aynı zamanda Kartallı olan milli boksör için Sabiha Gökçen Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlendi. Törende Kartallılar ellerinde çiçekler ile milli boksör Çakıroğlu'nu karşıladı. Karşılama töreninde duygulu anlar yaşayan milli boksör, kendisini karşılayanları asker selamı ile selamladı.

"Mehmetçiğimizin ve ülkemizin her zaman arkasındayız"

Karşılama töreninde basının sorularını yanıtlayan mili boksör, "Herkese çok teşekkür ediyorum. Güzel bir sonuçla döndük mutlu olduğumuz bir sonuç aslında. Dünya şampiyonasına giderken Tokyo'dan önce neler yapabileceğimizi test etmek istedik, asıl amacımız buydu aslında. Asya ve Amerika kıtasını görmek istiyorduk. Çok zorlu maçlar geçirdik diyebilirim. Finalde artık çok yorgundum. Birer ay arayla üç önemli turnuvada dövüştüm. Yarı finaldeki rakibim altı kez dünya şampiyonu olan bir sporcuydu. Çok yoğun maç dönemi geçirdik ama sonuçtan çok mutluyuz. Bizim için Tokyo'da altın olacağının sinyalini verdi buradaki final. Çalışmalarımız bu şekilde devam ettireceğiz. Mücadelemiz her zaman ülkemiz ve bayrağımız için. Mehmetçiğimizin ve ülkemizin her zaman arkasındayız" dedi.

Dünya ikincisi boksör Buse Naz Çakıroğlu'ndan havalimanında asker selamı

Tokyo, Rusya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 10:21 Kaynak: İHA
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