Dünya ikincisi boksör, Vali Gürel'i ziyaret etti

Rusya'nın Ulan Ude kentinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda ikinci olan Elif Güneri, Vali Fuat Gürel'i ziyaret etti.

Gürel, Valilik makamında gerçekleşen ziyarette yaptığı konuşmada, milli sporcuyu tebrik etti. Elif Güneri'nin, şampiyonadaki bütün maçlarını takip ettiğini belirten Gürel, milli sporcuyu dünya şampiyonu olarak kabul ettiğini kaydetti.

Vali Gürel, Karabük'te 67 milli sporcunun bulunduğunu ifade ederek, "İnşallah bu sayı bu başarılarla artacak. En büyük hedefimiz Avrupa şampiyonasında, dünya şampiyonasında, olimpiyatlarda değişik branşlarda ve kategorilerde ilimizi ve ülkemizi temsil edecek sporcular yetiştirmek. Elif kardeşimin başarısında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Ziyaretin sonunda Vali Gürel, Elif Güneri'ye hediye verdi.

Ziyarete, Vali Gürel'in eşi Özlem Aras Gürel, Elif Güneri'nin annesi Asiye Güneri, Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürü Abdulkadir Çetin ve milli sporcunun antrenörü Baykan Arslan katıldı.