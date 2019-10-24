Dünya ikincisi boksörden Başkan Vergili'ye ziyaret

Rusya'nın Ulan Ude kentinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda ikinci olan Elif Güneri, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'yi ziyaret etti.

Vergili, ziyarette yaptığı konuşmada, Elif Güneri'nin uzun yıllar spora devam ederek Karabük'ü ve Türkiye'yi temsil edeceğine inandığını söyleyerek, "İnşallah genç arkadaşlarımız da Elif hanımı örnek alacaklardır." dedi.

Milli sporcu Elif Güneri de Başkan Vergili'ye desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Her zaman hedefinin Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek olduğunu belirten Elif, "Daha çok çalışıp dünya şampiyonu olarak Karabük'e altın madalyayı getirmek istiyorum." diye konuştu.

Ziyaret sonunda, Karabük Belediyesi eylül ayı meclis toplantısında alınan karar doğrultusunda Başkan Vergili, Elif Güneri'yi 5 cumhuriyet altını ile ödüllendirdi.