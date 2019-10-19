Son Dakika Haberleri: Dünya ikincisi Güneri'den AK Parti Kadın Kollarına ziyaret
Son Dakika Güncel Dünya ikincisi Güneri'den AK Parti Kadın Kollarına ziyaret

Dünya ikincisi Güneri'den AK Parti Kadın Kollarına ziyaret

1 saat önce

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda ikinci olan Elif Güneri AK Parti Karabük İl Kadın Kollarını ziyaret etti.

Dünya ikincisi Güneri'den AK Parti Kadın Kollarına ziyaret, System.String[]

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda ikinci olan Elif Güneri AK Parti Karabük İl Kadın Kollarını ziyaret etti.


Rusya'nın Ulan Ude kentinde gerçekleştirilen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 81 kiloda Rus Zenfira Magomedalieva'ya yenilerek gümüş madalya kazanan Karabüklü milli boksör Elif Güneri AK Parti Karabük İl Kadın Kolları ile bir araya geldi.


Karabüklü milli boksör Elif Güneri'yi misafir eden AK Parti Karabük İl Kadın Kolları Başkanı Saime Öksüzoğlu, "Kadın Kolları olarak kendisi ile çok gurur duyduk hem ilimiz adına hem de memleketimiz adına büyük bir kazanç elde etti." dedi. Güneri başarı hikayelerini AK Parti İl Kadın Kolları ile paylaştı.


Güneri, AK Parti İl Karabük Kadın Kollarına misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederek toplu hatıra fotoğrafı çekildi. - KARABÜK

Elif Güneri, AK Parti, Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 03:11 Kaynak: İHA
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