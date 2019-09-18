Dünya ikincisi Sümeyye Boyacı'dan mutluluk gözyaşları

Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda kadınlar 50 metre sırt üstünde yarışarak dünya ikincisi olan Sümeyye Boyacı, Eskişehir'de düzenlenen karşılama töreninde mutluluk gözyaşları döktü.

İngiltere'nin Londra şehrinde düzenlenen Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası 50 metre sırt üstünde 44.74'lük derecesiyle dünya ikincisi olan Sümeyye Boyacı, Eskişehir'e geldi. Eskişehir Valiliği'ni ziyaret eden Sümeyye Boyacı ve antrenör Mehmet Bayrak, Vali Özdemir Çakacak ile bir süre sohbet etti. Sümeyye Boyacı'nın sadece Eskişehir'i değil tüm Türkiye'yi gururlandırdığını söyleyen Vali Çakacak, "Sümeyye kızımız, Londra'da yapılan 2019 Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda kadınlar 50 metre sırtüstü finalinde dünya ikinciliğini elde ederek, tüm Türkiye'ye büyük bir gurur yaşatmıştır. Ama bizim birincimiz Sümeyye'dir. Ben, Sümeyye kızımızı canı gönülde kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. ve senin azmin ve zaferinin herkese örnek olmasını temenni ediyorum. Azmin elinden hiçbir şeyin kurtulamayacağını Sümeyye kızımız hepimize gösterdi" dedi.

SÜMEYYE: "YARIŞMA ESNASINDA BAŞTA KENDİMİN BİRİNCİ OLDUĞUNU ZANNETTİM"

Duygularını dile getiren ve çok heyecanlı bir yarışma olduğunu ifade eden milli yüzücü Sümeyye Boyacı ise, "Yarışma esnasında başta kendimin birinci olduğunu zannettim, fakat rakibimin birinci olduğunu görünce çok şaşırdım, aynı zamanda üzüldüm. Ama rakibim Teresa benden 20 yaş büyük, 27 kere paralimpik şampiyonu olmuş, ona sadece 3 salise ile yenilmiş olmak tabi beni mutlu etti. Çünkü yaşım çok genç olduğu için önümde uzun yıllar var. Daha başka şampiyonlukları alma gibi şansım var. İnşallah daha çok çalışıp, eksikliklerimizi tamamlayıp 2020 Tokyo Olimpiyatlarında birincilik almak istiyorum. Beni destekleyen herkese teşekkür ediyor, dualarınızı bekliyorum" diye konuştu.

Daha sonra milli yüzücü Sümeyye Boyacı'nın fotoğraf çekmeyi ve çektirmeyi çok sevdiğini bilen Vali Çakacak, ziyaret esnasında milli yüzücüye fotoğraf makinesi takımı ve Cumhuriyet altını hediye etti. Vali Çakacak, Sümeyye Boyacı'nın antrenörü Mehmet Bayrak'a da başarılı çalışmalarından dolayı günün anısına hediye verdi.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖNÜNDE SÜMEYYE BOYACI'YA COŞKULU KUTLAMA

Valilik ziyaretinin ardından Eskişehir Büyükşehir Belediye binasının önüne yürüyen Sümeyye Boyacı'yı vatandaşlar coşkulu bir şekilde karşıladı. 'Bu şehir seninle gurur duyuyor' tezahüratları ile vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Boyacı, mutluluk gözyaşlarına hakim olamadı. Burada duygularını aktaran dünya ikincisi Sümeyye Boyacı, "Şu anda o kadar duygulandım, o kadar mutlu oldum ki... Size çok teşekkür ederim. İyi ki Eskişehirliyim, Eskişehirli olmaktan gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

2019 Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda kadınlar 50 metre sırtüstü finalinde; İspanya'yı temsil eden Teresa Perales 44.71 zamanla birinci olurken, Türkiye adına yarışan Sümeyye Boyacı 44.74 ile ikinci olmuş, üçüncülüğü ise 45.30 zamanla İtalya'yı temsil eden Monica Boggıonı almıştı. Milli yüzücü Sümeyye Boyacı, 3 salise gibi çok az bir farkla dünya şampiyonluğunu kaçırmıştı.