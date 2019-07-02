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Dünya İklim Atıf Çalışmaları Grubu: Aşırı sıcakların nedeni iklim krizi

57 dakika önce

– Dünyaca ünlü iklim bilim insanlarını bir araya getiren Dünya İklim Atıf Çalışmaları Grubu tarafından Haziran 2019'da yayımlanan çalışmada, Mayıs ve Temmuz döneminde, kuzey yarım küredeki yerleşim ve tarım alanlarının yüzde 22'sini etkisi altına alan aşırı sıcakların iklim...

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– Dünyaca ünlü iklim bilim insanlarını bir araya getiren Dünya İklim Atıf Çalışmaları Grubu tarafından Haziran 2019'da yayımlanan çalışmada, Mayıs ve Temmuz döneminde, kuzey yarım küredeki yerleşim ve tarım alanlarının yüzde 22'sini etkisi altına alan aşırı sıcakların iklim değişikliğinden kaynaklandığı uyarısı yapıldı.
Bilim insanlarının hazırladığı çalışmalarda, iklim krizi ile son yıllarda Avrupa'da görülen aşırı sıcaklar arasında ilişki kuruldu.
Dünyanın, sanayi öncesi döneme göre ortalama sıcaklığında, küresel ısınma yüzünden  1.0 derecelik bir artış gözlemlendi. Çalışma, geçen yaz görülen sıcak hava dalgasının bu artış olmadan mümkün olamayacağını ortaya koyarken aynı zamanda eğer küresel ısınma 1.5 derece sınırını geçerse bu tür kavurucu sıcakların gerçekleşme ihtimalinin iki, üç yılda bire ineceğini, 2.0 derecelik bir artışta ise her sene gözlemlenebileceğini gösteriyor.
 Dünya İklim Atıf Çalışmaları Grubu, önemli sağlık risklerine neden olan aşırı sıcaklar ile iklim değişikliği ilişkisi hakkında yayımladığı, 230'dan fazla bilimsel makaleyi ve analizi inceleyerek yapılan hızlı analiz çalışmasında, aşırı sıcakların arkasında iklim değişikliğinin rolünün olduğuna dair önemli verilere ulaşıldı. Çalışmaya göre, iklim değişikliği geçen hafta Avrupa'yı kavuran ve rekor sıcaklıkların görülmesine sebep olan hava olaylarının gerçekleşme olasılığını en az beş kat arttırdı.
 Araştırmacılar, iklim değişikliği yüzünden ortaya çıkan bu kavurucu sıcakların Avrupa'nın mevsim ortalamarına göre 4.0 derece daha sıcak bir Haziran ayı geçirmesine sebep olduğunu belirtildi.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 05:00 Kaynak: DHA
haziran, temmuz, tarım, mayıs, Ekonomi
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