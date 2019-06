"Dünya İlaç ve Kimya Konferansı" başladı

IndustriALL Küresel Sendika iş birliği ile düzenlenen "Dünya İlaç ve Kimya Konferansı" ve BASF Sendika Temsilcileri Global Toplantısı başladı.

IndustriALL Küresel Sendika iş birliği ile düzenlenen "Dünya İlaç ve Kimya Konferansı" ve BASF Sendika Temsilcileri Global Toplantısı başladı.

Altunizade'deki Petrol İş Sendikası'nda gerçekleştirilen konferansın açılış bölümünde konuşan Petrol İş Sendikası Genel Başkanı Ali Ufuk Yaşar, konferansta ilaç sektöründeki gelişmeleri ve sendikal örgütlenmenin önündeki engelleri konuşacaklarını söyledi.

Bütün dünyada işçi hakları konusunda geriye gidiş yaşandığını söyleyen Yaşar, "Hükümetler işçilerin kazanımlarına göz dikiyorlar. Sermayenin bütün dünyada kendisine ucuz işçi alanları yarattığını ve buralara yatırım yaptığını görüyoruz. Petrol İş olarak biz şunu söylüyoruz: Çalışırken ölmek istemiyoruz. Ancak her yıl alınmayan veya eksik alınan işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinden dolayı çok sayıda insanımızı kaybediyoruz. Bütün dünyada sosyal adalet ve demokrasi işçilerin kalesidir." diye konuştu.

- "Büyük sıkıntılar yaşıyoruz"

IndustriALL Küresel Sendika Genel Sekreter Yardımcısı Kemal Özkan da geleneksel olarak ilaç sektörünün farklı dinamikleri bulunduğunu dile getirerek, sektörü ayrı olarak ele almalarının nedeninin kendisine özel dinamiklerini kavramak ve sendikal stratejilerini ona göre belirlemek olduğunu aktardı.

Dijitalleşme ve teknolojiyle birlikte sektörün hem üretim hem de satışında çok önemli değişimler yaşandığını vurgulayan Özkan, şöyle devam etti:

"Dünyanın her tarafında temel ve hak ve özgürlüklerimiz konusunda büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Gerek hükümetlerden gerekse işverenlerden bu özgürlüklerin kullanılmasına yönelik baskı, direnç görüyoruz. 100. yılını dolduran Uluslararası Çalışma Örgütü önemli belgelere imza attı. Bunlardan bir tanesi çalışmanın geleceğine yönelik Yüzyıl Deklarasyonu'dur. Bu deklarasyon sendikalar, hükümetler ve işverenler tarafından kabul edildi. Burada insanı merkezine alan çalışmanın geleceği ve aynı zamanda yeni bir küresel, sosyal kontratın hayata geçirilmesi ele alındı. Bu noktada iş akdi ne olursa olsun bütün işçilerin sosyal güvenceye sahip olması, temel hak ve özgürlükleri kullanabilmeleri yönünde önemli bir ifade ortaya çıktı."

İş sağlığı ve güvenliği konusuna da değinen Özkan, ILO'nun istatistiklerine göre her yıl 2,3 milyon insanın iş kazaları ve meslek hastalıkları sebebiyle hayatını kaybettiğini dile getirdi.

Lastik İş Sendikası Genel Yönetim Kurulu Üyesi Ali Öztürk ise dünya işçilerinin bugün benzer sorunlar yaşadığını belirterek, yapılacak toplantılarda sorunların çok boyutlu olarak ele alınacağını bildirdi.

Öztürk, toplantıda, ilaç sanayisinin ekonomik boyutları, sosyal nitelikleri, sendikal örgütlenme ve endüstri ilişkilerini ele alacaklarını kaydetti.

Üç gün sürecek ve 50 civarı ülkeden yaklaşık 200 sendika yöneticisi ve temsilcisinin katıldığı toplantılarda, iş güvenliği, sendikal faaliyetler, örgütlenme, gelişen sanayinin istihdama etkileri, ilaç sanayisindeki işçilerin sorunları gibi konular ele alınacak.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

