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"Dünya İlk Yardım Günü" etkinlikleri - Son Dakika

"Dünya İlk Yardım Günü" etkinlikleri

12.09.2021 14:38

Toplumsal Afet Derneği ve Beşiktaş Belediyesi iş birliğiyle "Dünya İlk Yardım Günü" kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlara, afet ve acil durumlarda ilk yardımın önemi anlatıldı.

Toplumsal Afet Derneği ve Beşiktaş Belediyesi iş birliğiyle "Dünya İlk Yardım Günü" kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlara, afet ve acil durumlarda ilk yardımın önemi anlatıldı.

Beşiktaş Ortaköy Sahili'nde kurulan istasyonlarda sağlık personeli, katılımcılara ilk yardım konusunda bilgi verdi. Kalp masajı uygulamasının da gösterildiği etkinlikte, farkındalık oluşturulması amaçlandı.

Toplumsal Afet Derneği Genel Başkanı Rezzak Elazat, 12 Eylül Dünya İlk Yardım Günü'nde Beşiktaş Belediyesi iş birliği ile gerçekleşen etkinlikte afet ve acil durumlarda ilk yardımın önemini anlatmak istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Dünyada her 5 saniyede 1 kişinin ilk yardıma ihtiyacı olduğu yapılan araştırmalarda karşımıza çıkıyor. İhtiyaç olduğunda maalesef ilk yardım bilen kişi sayısının çok az olduğunu görüyoruz. İlk yardım çok önemli, mutlaka afetlere ve acil durumlara karşı ilk yardım öğrenmemiz gerekiyor. Etkinlikte alanda kurulan istasyonlarda sağlık personeli tarafından katılımcılara gruplar halinde CPR mankenleri ile kalp masajı uygulaması gösteriliyor ve ilk yardım bilgileri veriliyor. Burada vatandaşlara ilk yardımla ilgili olumlu ve olumsuz yaklaşımları anlatıldıktan sonra müdahale kısmında neler yapması gerektiği de uygulamalı olarak gösterilecek."

Sağlık Bakanlığı tarafından ilk yardıma yeni bir cihazı eklendiğini ifade eden Elazat, "Acil durumlarda artık bu cihazın da kullanılması söz konusu. Bu cihazlar kalp durmasında elektro şok etkisi vererek kalbin tekrar çalışmasını sağlıyor. Normalde ilk yardım eğitimlerinde cihaz ekipman malzemeleri kullanılmazdı artık bu cihaz vasıtasıyla yeni bir döneme geçiyoruz. Bakanlığımız geçtiğimiz ay bir genelge yayınladı ve bu genelge ile artık ilk yardımcılar da cihaz kullanabiliyor." diye konuştu.

Beşiktaş Belediyesi, İlk Yardım, Beşiktaş, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Dünya İlk Yardım Günü' etkinlikleri - Son Dakika


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