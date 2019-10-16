Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Naci Yorulmaz, Dünya İnsani Eylem Forumu kapsamında insani yardım kuruluşlarının bilgi birikimlerini, tecrübelerini, en iyi uygulamaları paylaştığını belirterek, "Etkileşimler ve paylaşımlar sayesinde ortak bir anlayışa ulaşacağız ve insani yardım çalışanları olarak ortak eylemlere imza atacağız. Bu, aslında zorlu bir yolculuk, insani yardım ekosistemi için daha etkili bir ortam yaratmaya çalışıyoruz." dedi.

Yorulmaz, Türk Kızılay'ın ev sahipliğinde, insani yardım alanında faaliyet gösteren aktörler arasında ilişkileri geliştirmek ve iş birliği olanaklarını artırmak amacıyla düzenlenen Dünya İnsani Eylem Forumu'nun (World Humanitarian Action Forum-WHAF) ikinci gününün açılışında konuştu.

Dünkü programda "finans", "yerelleşme", "çatışma" ve "dirençlilik" konularında önemli sunumlar yapıldığını anlatan Yorulmaz, uluslararası ve yerel sivil toplum kuruluşlarıyla kapsamlı bir bakış açısı geliştirildiğini belirtti.

Yorulmaz, 2 yılda bir düzenlenen Dünya İnsani Eylem Forumu'nun interaktif bir platform ve bağımsız bir kanal sağladığını dile getirerek, şunları söyledi:

"Bilgi birikimlerimizi, tecrübelerimizi, en iyi uygulamalarımızı farklı bağlamlarda paylaştık. Bu etkileşimler ve paylaşımlar sayesinde ortak bir anlayışa ulaşacağız ve insani yardım çalışanları olarak ortak eylemlere imza atacağız. Bu, aslında zorlu bir yolculuk, insani yardım ekosistemi için daha etkili bir ortam yaratmaya çalışıyoruz. Paylaştığımız bilgi ve tecrübelerin sonuçlarını da paylaşacağız. Bunlar, gelecekte bizim yolumuza ışık tutacak ve daha gelişmiş bir insani yardım sektörü elde edeceğiz."

"Binlerce insan başka insanlara yardımcı olmak için çalışıyor"

Islamic Relief Worldwide Uluslararası Avukatlık Direktörü Shahin Ashraf da insani yardım çalışmaları sırasında ölenleri andığı konuşmasında, şunları söyledi:

"Kalkınma, insan hakları, özgürlük, adalet ve onur en değerli ilkelerimiz. Kaybettiğimiz meslektaşlarımızı bu ilkeler uğruna kaybettik. Bütün insani yardım çalışanları, uluslararası hukuku uygun olarak korunmadan faydalanmalıdır. Binlerce insan aslında insanlık için, asil bir dava için, başka insanlara yardımcı olmak için çalışıyor. Bu insanların aileleri olduğunu da unutmamalıyız."

WHAF

Dünya İnsani Eylem Forumu 2019 (WHAF), "İnsanlıkta Onur" temasıyla 50'den fazla işbirlikçi uluslararası ortak kuruluş tarafından Türk Kızılay'ın ev sahipliğinde düzenleniyor.

Dün başlayan forumda, 65 ülkeden 180'den fazla kuruluştan katılımcı, "finans", "yerelleşme", "çatışma" ve "dirençlilik" konularında insani ve kalkınma alanını etkileyen sorunları tartışıyor.

İlki 2017'de Londra'da düzenlenen forumun en önemli çıktılarından olan kuzey ve güney coğrafyaları arasındaki iş birliğini kuvvetlendirmek fikrinden hareketle bu yılki forumun amacı "insani yardım alanında politika yapıcılar ve saha aktörleri arasındaki iletişim ve iş birliğine dayalı yeni kanalların açılmasını sağlamak" olarak belirlendi.

Bugün sona erecek forum kapsamında katılımcılar, network oluşturma oturumları ile Al Jazeera ve TRT World tarafından verilen insani yardım ve iletişim temalı eğitim programlarına katılıyor.