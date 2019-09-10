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Dünya İntiharı Önleme Günü

44 dakika önce

Karaman Sağlık Müdürlüğü tarafından 10 Eylül Dünya İntiharı Önleme Günü dolayısıyla İl Jandarma Komutanlığı personeline seminer verildi.

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Karaman Sağlık Müdürlüğü tarafından 10 Eylül Dünya İntiharı Önleme Günü dolayısıyla İl Jandarma Komutanlığı personeline seminer verildi.

Komutanlığın toplantı salonunda düzenlenen seminerde konuşan Psikolog Elif Kutlu, 15-35 yaş arası gençlerde ilk üç ölüm nedeninden birinin intihar olduğunu belirtti.


Özellikle genç intiharlarında intihar amacının ölmek olmadığını, dayanılamayacak acıyı sonlandırma isteğinin baskın geldiğini ifade eden Kutlu, şunları kaydetti:


"İntihar eden bireylerin zihinsel durumunun karışık olduğu için düşünmeden hareket etmektedir. Çözüm odaklı düşünmeyen katı bir zihin yapısına sahiplerdir. Bu süreçte atılacak intiharı önleme adımları sosyal desteği artırmak, kriz durumlarını ortadan kaldırarak zaman kazanmak ve çözüm odaklı düşünmeyi sağlamaktır. Bu süreçte kaçınılacak davranışlar ise suçlayıcı olmak, çok fazla soru sormak ve bireyin kendisini intihara götürdüğünü belirttiği sorunları küçümsemektir."


Psikolog Özlem Ezgi Küçüktaş da, "Kadına yönelik aile içi şiddetle mücadele" konusunda bilgi verdi.

Karaman, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 03:20 Kaynak: AA
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