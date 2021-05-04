Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Gününü'nde Covid-19 konuşuldu - Son Dakika

Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Gününü'nde Covid-19 konuşuldu

04.05.2021 13:50
Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Gününü'nde Covid-19 konuşuldu, System.String[]

Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesinin Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü nedeniyle düzenlediği çevrim içi programda, Covid-19 pandemisi özelinde kriz yönetimi konusu tartışıldı.

Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesinin Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü nedeniyle düzenlediği çevrim içi programda, Covid-19 pandemisi özelinde kriz yönetimi konusu tartışıldı.

Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi tarafından "Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü" nedeniyle çevrim içi program düzenlendi. Hemşirelik Fakültesi Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Selma Öncel'in moderatörlüğünü yaptığı Covid-19 pandemisinin ele alındığı program "Krizleri Öngörün, Hazırlanın ve Bunlara Müdahale Edin-Dayanıklı İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemlerine Yatırım Yapın" teması ile gerçekleşti.

"İş güvenliği slogan değil zorunluluktur"

Prof. Dr. Öncel, insanın yaptığı işin, mesleğinin, çalıştığı yerin; insanın kişiliğini, genetik yapısını, hastalıkları, gibi birçok özelliğini etkilediğini; bunun önemi anlaşıldığında iş sağlığı ve güvenliğinin bir zorunluluk, slogan değil, yaşam biçimi olduğunda sorunların temelden çözüm bulacağına inandığını ifade etti. Çok sayıda kişinin takip ettiği çevrim içi yayında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Mehtap Türkay, "Covid-19 ve Çalışma Yaşamı: Etkiler ve Yanıtlar" konulu sunum gerçekleştirdi.

"Etkileri yıllarca devam edecek"

Doç. Dr. Mehtap Türkay, Covid-19 pandemi sürecinde işsizliğin arttığını, dezavantajlı grupların (mevsimlik işçilerin kadınların çocukların) daha çok etkilendiğini, ülkelerin kendi olanakları oranında önlemler aldığını ifade ederek, pandeminin etkilerinin yıllarca devam edeceğini, sağlık açısından bunun izlenmesi gerektiğini vurguladı. Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı Doktora Öğretim Üyesi Ayşe Meydanlıoğlu ise "Ülkelerin pandemi karnesi: Ne kadar hazırlardı? Nasıl müdahale ettiler?" konulu sunumunda ülkelerin kriz dönemlerine hazırlanmak için önemli stratejiler olduğunu, bunun uzun bir hazırlık gerektirdiğini ifade etti. Meydanlıoğlu, ülkelerin kriz dönemlerine hazırlanmalarında karneleri ne kadar iyi de olsa Covid-19 sürecinde birçok ülkenin sorun yaşadığını; bazı ülkelerde ilk günden itibaren önlemler, kısıtlamalar sayesinde çok az vaka ve ölüm olduğunu söyledi. - ANTALYA

Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Gününü'nde Covid-19 konuşuldu
Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Gününü'nde Covid-19 konuşuldu

Akdeniz Üniversitesi, Öğretim Üyesi, İş Güvenliği, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Gününü'nde Covid-19 konuşuldu - Son Dakika


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