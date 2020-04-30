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Dünya işe dönüyor ama ikinci dalga uyarısı var!
23 dakika önce
Salgının ilk çıktığı Çin ve diğer Asya ülkelerinin ardından Batı dünyası da ekonomilerini yeniden açmaya başladı.
Salgının ilk çıktığı Çin ve diğer Asya ülkelerinin ardından Batı dünyası da ekonomilerini yeniden açmaya başladı. Salgının 140 bine yakın can aldığı Avrupa'da ise yeniden açılma planları ülkeden ülkeye farklılık gösteriyor.
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30.04.2020 05:26:24. #1.13#
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