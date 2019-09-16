Son Dakika Haberleri: Dünya işitme engelliler güreş şampiyonası, 2020'de trabzon'da
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Dünya işitme engelliler güreş şampiyonası, 2020'de trabzon'da

1 saat önce

Serbest ve grekoromen stillerin 4 kategorisi olan yıldızlar, gençler, U23 ve büyüklerde yaklaşık 25 ülkenin katılması beklenen Dünya İşitme Engelliler Güreş Şampiyonası, 2020 yılında ilk kez Trabzon'da düzenlenecek.

Dünya işitme engelliler güreş şampiyonası, 2020'de trabzon'da, System.String[]
Serbest ve grekoromen stillerin 4 kategorisi olan yıldızlar, gençler, U23 ve büyüklerde yaklaşık 25 ülkenin katılması beklenen Dünya İşitme Engelliler Güreş Şampiyonası, 2020 yılında ilk kez Trabzon'da düzenlenecek. Dünya Şampiyonası, 1-10 Haziran 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
TRABZONDA TESİS İNCELEMESİ
Türkiye İşitme Engelliler Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kıhtır, asbaşkan Mahir Yazıcı, güreşten sorumlu asbaşkan Serhat Öztürk, Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk ile birlikte Uluslararası İşitme Engelliler Spor Komitesi (ICSD) Yönetim Kurulu Üyesi Grigor Grigorian, Trabzon 'da bulunan spor tesisleri, spor salonu ve konaklamalar için otellerle ilgili incelemelerde bulundu.
Heyet Trabzon'da bulunan Çok Amaçlı Spor Salonu, Yomra İlçesinde bulunan Spor Kompleksi ve Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenci Yurtları'nda incelemelerde bulundu.
Heyet daha sonra Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve Trabzon Belediye Başkanı Orhan Gümrükçüoğlu'nu ziyaret ederek Dünya Şampiyonası ile ilgili bilgiler verdi ve desteklerini istedi.


Dünya Şampiyonası, Trabzon, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 06:35 Kaynak: DHA
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