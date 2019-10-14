Dünya İşitme Engelliler Tenis Şampiyonası

Antalya'da devam eden Dünya İşitme Engelliler Büyükler ve Gençler Tenis Şampiyonası'na katılan milli sporcular, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Toplam 18 ülkeden 90 sporcunun katılımıyla Antalya Tenis İhtisas ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü'nde düzenlenen organizasyonda yer alan Türk Milli Takımı sporcuları, müsabakalar öncesi kortta buluşarak Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için Mehmetçik'e asker selamı yolladı.

İşitme Engelliler Tenis Milli Takımı Antrenörü Hilal Şöhret, gazetecilere yaptığı açıklamada, şampiyonada derece yaparak Türk bayrağını dalgalandırmak istediklerini söyledi.

Aynı zamanda 2020'de Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenecek Avrupa İşitme Engelliler Şampiyonası'na da hazırlandıklarını belirten Şöhret, Barış Pınarı Harekatı'nın devam ettiği bu günlerde sporcuların uluslararası başarılarının moral kaynağı olduğunu vurguladı.

Şöhret, "Planlı şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hedefimiz bayrağımızı dalgalandırmak. Barış Pınarı Harekatı için çok gururluyuz. Mehmetçik, devletimiz ve milletimiz için terör örgütleriyle mücadele ederken, sporcularımız da buradan onlara moral amaçlı selam gönderdi." şeklinde konuştu.

Organizasyon, 20 Ekim'de sona erecek.