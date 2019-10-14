Son Dakika Haberleri: Dünya İşitme Engelliler Tenis Şampiyonası
Son Dakika Spor Dünya İşitme Engelliler Tenis Şampiyonası

Dünya İşitme Engelliler Tenis Şampiyonası

1 saat önce

Antalya'da devam eden Dünya İşitme Engelliler Büyükler ve Gençler Tenis Şampiyonası'na katılan milli sporcular, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Antalya'da devam eden Dünya İşitme Engelliler Büyükler ve Gençler Tenis Şampiyonası'na katılan milli sporcular, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Toplam 18 ülkeden 90 sporcunun katılımıyla Antalya Tenis İhtisas ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü'nde düzenlenen organizasyonda yer alan Türk Milli Takımı sporcuları, müsabakalar öncesi kortta buluşarak Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için Mehmetçik'e asker selamı yolladı.

İşitme Engelliler Tenis Milli Takımı Antrenörü Hilal Şöhret, gazetecilere yaptığı açıklamada, şampiyonada derece yaparak Türk bayrağını dalgalandırmak istediklerini söyledi.

Aynı zamanda 2020'de Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenecek Avrupa İşitme Engelliler Şampiyonası'na da hazırlandıklarını belirten Şöhret, Barış Pınarı Harekatı'nın devam ettiği bu günlerde sporcuların uluslararası başarılarının moral kaynağı olduğunu vurguladı.

Şöhret, "Planlı şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hedefimiz bayrağımızı dalgalandırmak. Barış Pınarı Harekatı için çok gururluyuz. Mehmetçik, devletimiz ve milletimiz için terör örgütleriyle mücadele ederken, sporcularımız da buradan onlara moral amaçlı selam gönderdi." şeklinde konuştu.

Organizasyon, 20 Ekim'de sona erecek.

Dünya İşitme Engelliler Tenis Şampiyonası

Barış Pınarı Harekatı, Antalya, Tenis, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 05:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Mehmetçik'e destek veren Enver Cenk Şahin, kadro dışı bırakıldı!
Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekatı'nın ne zaman biteceğiyle ilgili bilgi verdi Esad yönetiminin terör örgütü YPG ile yaptığı anlaşmanın detayları belli oldu ABD askerleri Haseke'den de çekildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2019 19:35:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dünya İşitme Engelliler Tenis Şampiyonası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]